Восемь ошибок, которые сокращают жизнь вашему ноутбуку

Стандартный лэптоп - это прежде всего легкость, мобильность и комплектация all-in-one, которыми не может похвастаться стационарный ПК. Оборудовав его различными периферией, мы вообще получаем своеобразный мультифункциональный конструктор Лего. На нем удобно работать, играть, серфить в интернете, но все же большинство ноутбуков еле дотягивают до 3-х лет службы. В чем причина? В нещадной эксплуатации? Итак, давайте разбираться, как не попасть впросак.

1. Не полагайтесь полностью на консультанта в магазине

Да-да, знайте, чего хотите именно вы. В магазине вас с большей долей вероятности поведут к стойке с самой большой закупленной партией товара. Ради продажи даже дадут его и ощупать, и осмотреть, и расскажут все технические характеристики наизусть, пишет Fabiosa.ru.

2. Качество - не обязательно дорого и вычурно

Самый стильный дизайн сезона - это хорошо, если вы собираетесь любоваться ноутбуком в качестве предмета интерьера. Придя домой и раскрыв упаковку вы, скорее всего, будете неприятно удивлены неудобностью интерфейса, скоростью работы, а от глянцевого экрана станут болеть глаза. Если на глаза попалась достойная и простая модель среднего ценового класса, берите, не задумываясь,- это окупится.

3. Не смотрите на гарантию

Устройство может выйти из строя сразу по истечении гарантийного срока. Выберите модель с улучшенными характеристиками вместо этого и уж лучше потратьте сэкономленные средства на твердотельный накопитель SSD и установите вместо жесткого диска HDD. С ним даже простенький компьютер будет летать и прослужит дольше, а шумы и синий экран смерти оставьте в историческом прошлом, незадачливым хакерам.

4. Обратите внимание на сиcтему охлаждения

Не ставьте компьютер на колени, кровать или одеяло, перекрывая отверстия для вентиляции, иначе гаджет довольно скоро «взорвется» от перегрева, а вам без охлаждающей подставки не обойтись. Работайте с компьютером за столом.

5. Перезагружайте систему

Выключайте ноутбук на ночь, чтоб он смог перезагрузиться и установить обновления для плавной работы системы.

6. Следите за правильной эксплуатацией батареи

Аккумулятор не должен быть долго разряженным - это приводит к его скорому истощению, после чего работать придется только от розетки 220V.

7. Наведите порядок в файлах и папках, почистите ноутбук хорошим антивирусом

Не игнорируйте антивирус и дефрагментацию файлов. Часто мы не замечаем, как в процессе серфинга в сети ловим «на хвосте» различные мальвары, которые собирают и крадут информацию с лэптопа. Чистка и восстановление файлов от такой беспечности будет стоить нервов.

8. Апгрейд системы раз в полгода-год

Периодически полностью переустаналивайте Windows, копируя и архивируя данные, и обзаведитесь стабилизатором напряжения. В большинстве проблем это панацея от разных проблем.