Ученые выяснили, как внешность влюбленных влияет на длительность их отношений

Есть и такие, на которых хочется смотреть, не отрываясь, когда оба будто сошли с обложек глянцевых журналов. Казалось бы, что еще им может требоваться для счастья, если они любят и поддерживают друг друга? У ученых есть собственное мнение на этот счет.

В 2017-м специалисты Гарвардского университета поделились интересными наблюдениями. Хотя привлекательные люди в большей мере склонны к тому, чтобы становиться всеобщими любимчиками и даже быстрее получать продвижение по службе в сравнении с менее красивыми коллегами, они далеко не всегда счастливы в любви.

В серии из 4-х исследований ученые под руководством Кристины Ма-Келламс установили, что мужчины с выдающейся внешностью были более склонными расторгать браки со своими партнершами. На одном из этапов изучения этого вопроса анализировались отношения звезд. Было установлено, что физическая привлекательность знаменитых мужчин также являлась одним из факторов, по которым можно было бы «предсказать» их раннее расставание с женами. Нашлась связь и между тем, что более красивые мужчины и женщины были склонны обесценивать внешние данные своих партнеров в сравнении с потенциальными новыми возлюбленными. Наконец, ученые пришли к выводу, что в парах, где оба привлекательны, один из супругов начинал чувствовать себя менее или более «достойным», критикуя внешность свою или своей половинки.

Как известно, зависть и неудовлетворенность – главные враги романтики и потенциальные предвестники перехода отношений в разряд токсичных. Постоянное недовольство поведением или внешностью партнера вызывает ревность, по пятам за которой следуют обиды и выяснения отношений. Стоит ли говорить, что даже крепкие браки могут не выдержать такого испытания?

Обеспокоенность своим внешним видом и имиджем влияет также на самооценку, в особенности женскую. При этом один из супругов может быть склонным к объективации второго, фокусируясь на его физических, а не личностных качествах. Часто это приводит к формированию своеобразного блока в отношениях. Люди начинают сравнивать партнеров с другими и находить несуществующие недостатки.

Женщины недовольны собой, поскольку пытаются соответствовать навязываемым стандартам красоты. Мужчины видят состояние своих жен и постепенно начинают верить в то, что они действительно могут быть достойными лучшего. Бывает и наоборот.

Не зря говорят, что счастливая семья – та, в которой красивой себя чувствует женщина. Но мало кто задумывается, что именно мужчина может подарить ей чувство уверенности в себе. Не самые доверчивые прекрасные дамы могут раз за разом спрашивать своих партнеров, как они выглядят, и тут же отвергать комплименты: они не в восторге, когда их «успокаивают». Но если мужчина любит свою супругу такой, какой она есть, то нет ли смысла в том, чтобы прислушаться к его словам?