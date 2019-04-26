Пт, 26.04.2019
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  • Готовим тело к лету: лучшие антицеллюлитные средства дома

Готовим тело к лету: лучшие антицеллюлитные средства дома

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Целлюлит. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Появления целлюлита беспокоит многих девушек, поэтому они используют разнообразные средства, чтобы избавиться от них. Но нет необходимости использовать дорогостоящие средства, ведь в домашних условиях можно сделать это намного дешевле, пишет Ivona.

Чтобы ваша кожа не была похожа на апельсиновую корочку, нужно помнить несколько важных правил:

  • Принимать ежедневно контрастный душ

Он приводит к резкому открытию и закрытию пор, что улучшает кровообращение. После такого душа кожа становится упругой и эластичной, а целлюлит уменьшается.

А если принимать душ под хорошим напором, можно получить еще и сеанс антицеллюлитного массажа. 

  • Скраб

1-2 раза в неделю кожу стоит очищать скрабом. Это позволяет очистить поры, удалить отмершие клетки кожи, стимулировать кровообращение.

Можно использовать в качестве скраба даже кофейную гущу.

  • Прыжки

Отличным средством от целлюлита в домашних условиях являются специальные упражнения. Раслабьте мышцы живота, бедер и ног - пригайте 100 раз.

  • Антицеллюлитный массаж 

Делайте после душа ручной массаж проблемных зон с нанесением антицеллюлитного крема. Это улучшает кровообращение, разбивает жировые клетки, делает мышцы бедер и ягодиц более упругими.

  • Обертывания в домашних условиях

Обертывания позволяют антицеллюлитным веществам активно воздействовать на кожу. При этом ускоряется обмен веществ, уменьшается целлюлит и организм очищается.

  • Применение специальной косметики

Антицеллюлитная косметика активно борются с целлюлитом, улучшают микроциркуляцию, увлажняют кожу, придают ей упругость и гладкость.

Вот три рецепта домашнего антицеллюлитного крема:

Крем на основе яблочного уксуса

Ингредиенты:

  • яблочный уксус (натуральный),
  • любое массажное масло.

Компоненты смешиваются в пропорции 1:2, то есть масла должно быть в два раза больше. Приготовленный крем сразу наносят на пораженные целлюлитом участки, выполняя плавные массирующие движения. 

Крем на основе глицерина

Ингредиенты:

  • банка аптечного глицерина (200 г),
  • 40 г лавандового масла,
  • 5 г порошка молотых виноградных косточек,
  • 100 мл сока ламинарии.

Все составляющие крема требуют тщательного смешения. Поэтому в течение нескольких часов массу необходимо периодически перемешивать. Только потом нанести на кожу неторопливыми втирающими движениями.

Имбирный гель

Ингредиенты:

  • 8 капель имбирного эфирного масла,
  • 60 г процеженного натурального кофе,
  • 6 г желатина,
  • 6 г кислоты борной,
  • 100 г глицерина.

Желатин следует растворить в теплом натуральном кофе с последующим добавлением остальных компонентов. После настаивания имбирный гель рекомендуется наносить на разогретую кожу и втирать его до полного впитывания.

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