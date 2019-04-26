Готовим тело к лету: лучшие антицеллюлитные средства дома

Появления целлюлита беспокоит многих девушек, поэтому они используют разнообразные средства, чтобы избавиться от них. Но нет необходимости использовать дорогостоящие средства, ведь в домашних условиях можно сделать это намного дешевле, пишет Ivona.
Чтобы ваша кожа не была похожа на апельсиновую корочку, нужно помнить несколько важных правил:
- Принимать ежедневно контрастный душ
Он приводит к резкому открытию и закрытию пор, что улучшает кровообращение. После такого душа кожа становится упругой и эластичной, а целлюлит уменьшается.
А если принимать душ под хорошим напором, можно получить еще и сеанс антицеллюлитного массажа.
- Скраб
1-2 раза в неделю кожу стоит очищать скрабом. Это позволяет очистить поры, удалить отмершие клетки кожи, стимулировать кровообращение.
Можно использовать в качестве скраба даже кофейную гущу.
- Прыжки
Отличным средством от целлюлита в домашних условиях являются специальные упражнения. Раслабьте мышцы живота, бедер и ног - пригайте 100 раз.
- Антицеллюлитный массаж
Делайте после душа ручной массаж проблемных зон с нанесением антицеллюлитного крема. Это улучшает кровообращение, разбивает жировые клетки, делает мышцы бедер и ягодиц более упругими.
- Обертывания в домашних условиях
Обертывания позволяют антицеллюлитным веществам активно воздействовать на кожу. При этом ускоряется обмен веществ, уменьшается целлюлит и организм очищается.
- Применение специальной косметики
Антицеллюлитная косметика активно борются с целлюлитом, улучшают микроциркуляцию, увлажняют кожу, придают ей упругость и гладкость.
Вот три рецепта домашнего антицеллюлитного крема:
Крем на основе яблочного уксуса
Ингредиенты:
- яблочный уксус (натуральный),
- любое массажное масло.
Компоненты смешиваются в пропорции 1:2, то есть масла должно быть в два раза больше. Приготовленный крем сразу наносят на пораженные целлюлитом участки, выполняя плавные массирующие движения.
Крем на основе глицерина
Ингредиенты:
- банка аптечного глицерина (200 г),
- 40 г лавандового масла,
- 5 г порошка молотых виноградных косточек,
- 100 мл сока ламинарии.
Все составляющие крема требуют тщательного смешения. Поэтому в течение нескольких часов массу необходимо периодически перемешивать. Только потом нанести на кожу неторопливыми втирающими движениями.
Имбирный гель
Ингредиенты:
- 8 капель имбирного эфирного масла,
- 60 г процеженного натурального кофе,
- 6 г желатина,
- 6 г кислоты борной,
- 100 г глицерина.
Желатин следует растворить в теплом натуральном кофе с последующим добавлением остальных компонентов. После настаивания имбирный гель рекомендуется наносить на разогретую кожу и втирать его до полного впитывания.