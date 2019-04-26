Готовим тело к лету: лучшие антицеллюлитные средства дома

Чтобы ваша кожа не была похожа на апельсиновую корочку, нужно помнить несколько важных правил:

Принимать ежедневно контрастный душ

Он приводит к резкому открытию и закрытию пор, что улучшает кровообращение. После такого душа кожа становится упругой и эластичной, а целлюлит уменьшается.

А если принимать душ под хорошим напором, можно получить еще и сеанс антицеллюлитного массажа.

Скраб

1-2 раза в неделю кожу стоит очищать скрабом. Это позволяет очистить поры, удалить отмершие клетки кожи, стимулировать кровообращение.

Можно использовать в качестве скраба даже кофейную гущу.

Прыжки

Отличным средством от целлюлита в домашних условиях являются специальные упражнения. Раслабьте мышцы живота, бедер и ног - пригайте 100 раз.

Антицеллюлитный массаж

Делайте после душа ручной массаж проблемных зон с нанесением антицеллюлитного крема. Это улучшает кровообращение, разбивает жировые клетки, делает мышцы бедер и ягодиц более упругими.

Обертывания в домашних условиях

Обертывания позволяют антицеллюлитным веществам активно воздействовать на кожу. При этом ускоряется обмен веществ, уменьшается целлюлит и организм очищается.

Применение специальной косметики

Антицеллюлитная косметика активно борются с целлюлитом, улучшают микроциркуляцию, увлажняют кожу, придают ей упругость и гладкость.

Вот три рецепта домашнего антицеллюлитного крема:

Крем на основе яблочного уксуса

Ингредиенты:

яблочный уксус (натуральный),

любое массажное масло.

Компоненты смешиваются в пропорции 1:2, то есть масла должно быть в два раза больше. Приготовленный крем сразу наносят на пораженные целлюлитом участки, выполняя плавные массирующие движения.

Крем на основе глицерина

Ингредиенты:

банка аптечного глицерина (200 г),

40 г лавандового масла,

5 г порошка молотых виноградных косточек,

100 мл сока ламинарии.

Все составляющие крема требуют тщательного смешения. Поэтому в течение нескольких часов массу необходимо периодически перемешивать. Только потом нанести на кожу неторопливыми втирающими движениями.

Имбирный гель

Ингредиенты:

8 капель имбирного эфирного масла,

60 г процеженного натурального кофе,

6 г желатина,

6 г кислоты борной,

100 г глицерина.