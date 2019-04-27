Как по знаку Зодиака вернуть любимого мужчину после расставания

Весы

Если после разрыва у вас осталась надежда возобновить отношения с Весами, то ни в коем случае не исчезайте с поля его зрения. Останьтесь, как это сейчас модно, просто друзьями. При каждой встрече или случайном контакте с грустью заглядывайте в его глаза, томно вздыхайте и делайте вид, что думаете о чем-то невыносимо печальном. Если мужчина заметит, как вам без него плохо, то «чаша весов» рано или поздно склонится в вашу сторону.

Скорпион

Если причиной расставания со Скорпионом стала измена или обман, то лучше вам вообще не предпринимать попытки его вернуть. В противном случае будьте готовы ежедневно выслушивать его упреки и обвинения по поводу того, кто подмешал в ваши отношения ложку дегтя. Вы автоматически станете виноваты во всех смертных грехах, даже если ни одного из них не совершали. Чтобы вернуть доверие Скорпиона, нужно убедить его, что вы никогда больше не будете ему врать, и действительно придерживаться данного принципа.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы – довольно поверхностные люди, потому их могут напугать женщины, которые демонстрируют свой интеллект и образованность по поводу и без. Они терпеть не могут обвинения в несерьезном отношении к жизни. Да, они действительно относятся к ней абы как, но очень болезненно воспринимают правду на слух. Постарайтесь принять Стрельца и его детский характер, аккуратно корректируя особенности поведения, а не заставляя мужчину полностью измениться. Откажитесь от упреков, подозрений и ревности, при этом оставаясь финансово независимым и самостоятельным человеком, ибо ваш возлюбленный за свою жизнь может тотально разрушить почву, на которой стоит, пару десятков раз.

Козерог

Каждые свои отношения мужчины-Козероги начинают с уверенностью, что «это навсегда». Вашей козырной картой в примирении с ним могут стать дети, длительное общее прошлое и даже совместно нажитое имущество. Чтобы наверняка вернуть Козерога вам нужно, как бы это странно ни звучало, продемонстрировать серьезность собственных намерений. Такой мужчина не станет тратить время на легкие ни к чему не обязывающие интрижки. Чаще говорите с ним о совместному будущем, о планах на крупные покупки и путешествия, о чудесной старости в собственном загородном доме – и вскоре он сам поверит в эту замечательную сказку.

Водолей

Водолей постоянно держит свою возлюбленную на расстоянии вытянутой руки, так что не удивляйтесь, если он не признается вам в чувствах и не забрасывает красивыми обещаниями каждый день. Самым большим предметом гордости для него является ум и эрудиция избранницы, потому чтобы быть рядом с ним придется всю жизнь «прокачивать» свой мозг. С глупой и необразованной барышней у Водолея разговор будет коротким – в пределах одной совместно проведенной ночи. Этот мужчина любит интриги, так что сделайте ход конем – после длительного общения исчезните с поля зрения. И он сам бросится вас искать.

Рыбы