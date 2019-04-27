Два лучших напитка для женского здоровья, которые могут помочь удержать гормоны в норме

Гормоны оказывают большое влияние на здоровье женщин. К примеру, половые гормоны, эстроген и прогестерон, самые известные. Они воздействуют на репродуктивное здоровье женщины. От них зависит регулярность менструаций, возможность забеременеть и время наступления менопаузы. Но, кроме них, тело производит много других видов гормонов. Они способны влиять на ваше настроение, вес, уровень энергии и многое другое. Поэтому гормональный уровень нужно поддерживать в норме, если вы заботитесь о себе, пишет Fabiosa.ru. В этом деле могут помочь полезные напитки. Мы готовы делиться рецептами!
Напитки, помогающие удержать гормоны в норме
Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Напитки можно пить только в комплексной терапии.
1. Зеленый смузи
Доктор и профессор университета Эмори Таз Бхатия рекомендует пить зеленый смузи для поддержания гормонов в норме. Вот рецепт.
- 1 чашка капусты кейл, шпината, листьев горчицы или швейцарского мангольда (на выбор);
- 2 ст. л. свежей петрушки;
- 1 ст. л. зелени одуванчика;
- 1 банан;
- 0,5 чашки замороженной или свежей клубники или вишни;
- 1 ст. л. семян чиа;
- 0,25-0,5 чашки чистой воды;
- 1 ч. л. мёда (при необходимости).
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения желаемой консистенции. Пейте на здоровье!
2. Золотое молоко
Золотое молоко - это идеальная смесь для нормализации гормонов. Этот напиток согревает, успокаивает, а еще он очень вкусный.
- 5 ст. л. кокосового масла;
- 0,5 чашки порошка куркумы;
- 1 чашка воды;
- 1,5 ч. л. черного перца;
- 2 чашки кокосового молока.
Для начала подготовьте пасту. Смешайте кокосовое масло, куркуму, воду и черный перец в кастрюле и томите около 10 минут. Как только смесь остынет, вы можете выложить ее в баночку и поставить в холодильник. Хранится она 2 недели.
Чтобы приготовить напиток, нагрейте 2 чашки кокосового молока и 1 ч. л. приготовленной золотой пасты в кастрюле. Хорошо перемешайте. Добавьте корицу и мед по вкусу.
Противопоказания: аллергия на компоненты напитка, панкреатит, гепатит, сахарный диабет, гипотония, заболевания желудка, желчнокаменная болезнь, рак молочной железы, рак матки, рак яичников, эндометриоз или миома матки, бесплодие, дефицит железа, беременность, грудное вскармливание, возраст до 6 лет.
Эти полезные напитки, если употреблять их в умеренных количествах и по назначению врача, могут принести вам пользу. Поделитесь этими рецептами с друзьями!