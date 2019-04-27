Два лучших напитка для женского здоровья, которые могут помочь удержать гормоны в норме

Гормоны оказывают большое влияние на здоровье женщин. К примеру, половые гормоны, эстроген и прогестерон, самые известные. Они воздействуют на репродуктивное здоровье женщины. От них зависит регулярность менструаций, возможность забеременеть и время наступления менопаузы. Но, кроме них, тело производит много других видов гормонов. Они способны влиять на ваше настроение, вес, уровень энергии и многое другое. Поэтому гормональный уровень нужно поддерживать в норме, если вы заботитесь о себе, пишет Fabiosa.ru. В этом деле могут помочь полезные напитки. Мы готовы делиться рецептами!