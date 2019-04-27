Сб, 27.04.2019
  • Krasotka
  • Фигура
  • Названы три лучших способа похудения перед летом

Названы три лучших способа похудения перед летом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Похудение.

ФОТО: SCANPIX

Желающим похудеть в преддверии лета диетологи предлагают протестировать три способа, позволяющие сбросить вес, пишет Medikforum со ссылкой на Daily Mail.

Способ первый: есть продукты с хромом. 

По словам диетологов, хромом богаты цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, - например, брокколи, апельсины, яблоки. Употребление таких продуктов стабилизирует содержание сахара в крови, что снижает чувство голода, защищает от вспышек «зверского» аппетита и предотвращает склонность к набору лишнего веса.

  • Способ второй: использовать корицу. 

Эта специя содержит полифенольные соединения, снижающие уровень сахара в крови, а также масло (эвгенол) с антисептическими свойствами, что поддерживает и оздоровляет иммунную систему. Следствием этих процессов становится более слаженная работа систем организма, обеспечивающая нормальный метаболизм и расход жировой ткани вместо ее скопления.

  • Способ третий: прерывистое голодание. 

Данный метод похудения подразумевает долгие перерывы между приемами пищи, длящиеся по 14-16 часов. Выдержать столь длительные паузы (например, с вечера одного дня до утра следующего) на самом деле несложно, если в питании в оставшиеся часы присутствуют белковые продукты, овощи и чистая вода, утверждают диетологи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ