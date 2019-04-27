Названы три лучших способа похудения перед летом

Желающим похудеть в преддверии лета диетологи предлагают протестировать три способа, позволяющие сбросить вес, пишет Medikforum со ссылкой на Daily Mail.
Способ первый: есть продукты с хромом.
По словам диетологов, хромом богаты цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, - например, брокколи, апельсины, яблоки. Употребление таких продуктов стабилизирует содержание сахара в крови, что снижает чувство голода, защищает от вспышек «зверского» аппетита и предотвращает склонность к набору лишнего веса.
- Способ второй: использовать корицу.
Эта специя содержит полифенольные соединения, снижающие уровень сахара в крови, а также масло (эвгенол) с антисептическими свойствами, что поддерживает и оздоровляет иммунную систему. Следствием этих процессов становится более слаженная работа систем организма, обеспечивающая нормальный метаболизм и расход жировой ткани вместо ее скопления.
- Способ третий: прерывистое голодание.
Данный метод похудения подразумевает долгие перерывы между приемами пищи, длящиеся по 14-16 часов. Выдержать столь длительные паузы (например, с вечера одного дня до утра следующего) на самом деле несложно, если в питании в оставшиеся часы присутствуют белковые продукты, овощи и чистая вода, утверждают диетологи.