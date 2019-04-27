Названы три лучших способа похудения перед летом

Способ первый: есть продукты с хромом.

По словам диетологов, хромом богаты цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, - например, брокколи, апельсины, яблоки. Употребление таких продуктов стабилизирует содержание сахара в крови, что снижает чувство голода, защищает от вспышек «зверского» аппетита и предотвращает склонность к набору лишнего веса.

Способ второй: использовать корицу.

Эта специя содержит полифенольные соединения, снижающие уровень сахара в крови, а также масло (эвгенол) с антисептическими свойствами, что поддерживает и оздоровляет иммунную систему. Следствием этих процессов становится более слаженная работа систем организма, обеспечивающая нормальный метаболизм и расход жировой ткани вместо ее скопления.

Способ третий: прерывистое голодание.