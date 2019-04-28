Какие мужские знаки Зодиака не бросают своих детей на произвол судьбы

Но в практичности и хозяйственности мужчин этого знака никто не может усомниться. Они умеют все, что от них может потребоваться, и даже больше. Еще до рождения ребенка папа-Дева прочитает сотню книг о правильном воспитании, и будет стараться растить любимое чадо в соответствии с теми нормами, о которых вычитал в литературных трудах. Этот земной знак как родитель педантичен и строг, требует от малышей порядка во всем и дисциплины. В некоторых моментах Отец-Дева даже не разрешает матери вмешиваться в его методы. Он с детства приучает ребенка к чистоте и учит его добиваться спортивных успехов. Такой папа всегда поддерживает и никогда не бросает потомство на произвол судьбы. Но его стремление все держать под контролем и знать о ребенке каждую мелочь приводит не к самым лучшим последствиям.

Козерог

Козерога смело можно назвать папой-авторитетом. Это тот самый тип, который пользуется безграничным уважением своих детей, и чьи слова никогда не ставятся под сомнение. С раннего детства Козерог всему учит ребенка только на собственных примерах, не прибегая к какому-либо давлению и морализаторству. В семейной иерархии такие отцы отличаются особой мудростью: они дают малышам столько свободы, сколько тем может понадобиться. Козерог никогда не будет вмешиваться в детские дела, позволит ребенку самому прийти к первым успехам и набить первую шишку. Но это не значит, что он не интересуется жизнью малыша и пускает все на самотек. Нет, за всеми событиями он наблюдает со стороны и держит все под четким контролем.

Для мужчины, рожденного в созвездии Козерога, ребенок является неотъемлемой частью его жизненного плана, от которой зависит благочестие собственной репутации. Отец-Козерог будет тщательно следить за внешним видом и воспитанием детей, а на обучение отправит их в самое престижное заведение. Большое значение для этого знака имеет социальные достижение младшего поколения. Он с неподдельным спокойствием и терпением рассказывает детям, какие трудности в жизни их могут поджидать, как с ними справляться и каким законам подчиняется общество.