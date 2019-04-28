Как удалить стойкие желтые пятна с подушки в два счета

Почему подушки желтеют

1. Слюна и пот, выделяющиеся в процессе сна. Впитываясь в ткань, они оставляют желтые следы.

2. Выгорание на солнце. Под воздействием прямых солнечных лучей защитные слои ткани разрушаются и на подушке появляются разводы и пятна.

3. Естественный износ. Такие пятна на выцветшей ткани, как правило, могут уже не удалиться и после стирки.

Как спасти постельный комплект «подушка + наволочка»

Ингредиенты для магического моющего средства:

1 чашка моющего порошка для посудомоечной машины

1 чашка стирального порошка

1 чашка отбеливателя

1/2 чашки буры

Наполните барабан стиральной машины горячей водой (проверьте предварительно на ярлыке максимально допустимую температуру) на треть, добавьте в воду смесь моющих ингредиентов и прокрутите немного барабан, чтобы все перемешалось.

Положите 2 подушки и наволочки в моющую жидкость и вымочите в течение 30 минут, чтобы средство хорошо впиталось.

Постепенно добавляйте горячую воду и запустите самою долгую стирку на 2 цикла.

Готово!

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