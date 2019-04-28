Как удалить стойкие желтые пятна с подушки в два счета

Не спешите выбрасывать свои подушки или наволочки, если обнаружили на них стойкие желтые пятна. Их можно и нужно спасать, пишет Fabiosa.ru.
Почему подушки желтеют
1. Слюна и пот, выделяющиеся в процессе сна. Впитываясь в ткань, они оставляют желтые следы.
2. Выгорание на солнце. Под воздействием прямых солнечных лучей защитные слои ткани разрушаются и на подушке появляются разводы и пятна.
3. Естественный износ. Такие пятна на выцветшей ткани, как правило, могут уже не удалиться и после стирки.
Как спасти постельный комплект «подушка + наволочка»
Ингредиенты для магического моющего средства:
- 1 чашка моющего порошка для посудомоечной машины
- 1 чашка стирального порошка
- 1 чашка отбеливателя
- 1/2 чашки буры
Наполните барабан стиральной машины горячей водой (проверьте предварительно на ярлыке максимально допустимую температуру) на треть, добавьте в воду смесь моющих ингредиентов и прокрутите немного барабан, чтобы все перемешалось.
Положите 2 подушки и наволочки в моющую жидкость и вымочите в течение 30 минут, чтобы средство хорошо впиталось.
Постепенно добавляйте горячую воду и запустите самою долгую стирку на 2 цикла.
Готово!
Стоит знать
- Перьевые и пуховые подушки стирают в режиме деликатной стирки, а синтетику только при низких температурах 40-50°C.
- Подушки стираются раз в 3 месяца.
- Положите в барабан пару теннисных мячей и подушки останутся пушистыми и объемными.