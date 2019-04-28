Вс, 28.04.2019

Как удалить стойкие желтые пятна с подушки в два счета

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Одеяло и подушка.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Не спешите выбрасывать свои подушки или наволочки, если обнаружили на них стойкие желтые пятна. Их можно и нужно спасать, пишет Fabiosa.ru.

Почему подушки желтеют

1. Слюна и пот, выделяющиеся в процессе сна. Впитываясь в ткань, они оставляют желтые следы.

2. Выгорание на солнце. Под воздействием прямых солнечных лучей защитные слои ткани разрушаются и на подушке появляются разводы и пятна.

3. Естественный износ. Такие пятна на выцветшей ткани, как правило, могут уже не удалиться и после стирки.

Как спасти постельный комплект «подушка + наволочка»

Ингредиенты для магического моющего средства:

  • 1 чашка моющего порошка для посудомоечной машины
  • 1 чашка стирального порошка
  • 1 чашка отбеливателя
  • 1/2 чашки буры

Наполните барабан стиральной машины горячей водой (проверьте предварительно на ярлыке максимально допустимую температуру) на треть, добавьте в воду смесь моющих ингредиентов и прокрутите немного барабан, чтобы все перемешалось.

Положите 2 подушки и наволочки в моющую жидкость и вымочите в течение 30 минут, чтобы средство хорошо впиталось.

Постепенно добавляйте горячую воду и запустите самою долгую стирку на 2 цикла.

Готово!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит знать

  • Перьевые и пуховые подушки стирают в режиме деликатной стирки, а синтетику только при низких температурах 40-50°C.
  • Подушки стираются раз в 3 месяца.
  • Положите в барабан пару теннисных мячей и подушки останутся пушистыми и объемными.

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