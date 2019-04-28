Отдых знаков Зодиака: как снять стресс, успокоить нервы и отдохнуть

Овен

Овны постоянно спешат и славятся своим трудоголизмом. Чтобы хорошо отдохнуть, в какой-то день просто попробуйте ничего не делать. Так ваш мозг сможет максимально расслабиться.

Телец

Для вас важно мнение окружающих, поэтому вам необходимо отдохнуть от этих критиков. Устройте себе день без розеток не тратьте время на социальные сети, просто съездите на природу с близкими людьми и забудьте о городской суете.

Близнецы

Этот знак славится живостью своего ума. Чтобы не сойти с ума от бесконечного потока мыслей, научитесь медитировать и занимайтесь йогой.

Рак

Раки славятся своей добротой и альтруизмом. Лучший способ успокоить нервы – помочь ближнему. Просто покормите бездомного или подскажите иностранцу как пройти в нужное место. Это здорово вас подбодрит и успокоит!

Лев

Чтобы хорошенько отдохнуть, вам нужно перестать зависеть от мнения окружающих! Поэтому вам нужно поехать в тихое место и отдохнуть от чужих мнений.

Дева

Вы слишком перегружаете себя на работе, из-за этого вы славитесь своим тревожным разумом. Куча мыслей роится в вашей голове, чтобы как-то их упорядочить - ведите дневник. Это успокоит вас и поможет навести порядок в голове.

Весы

Весы очень добрый знак, поэтому для них нет ничего лучше, чем провести время в компании своих любимых друзей. Постарайтесь выделить для них время, и вы увидите как вам станет лучше.

Скорпион

Вы устали всем нравиться. Чтобы хорошенько отдохнуть, постарайтесь не расширять свой круг общения. Держите близких людей рядом и сохраняйте максимальную дистанцию от негативных людей. Ваш круг общения поймет вас и примет.

Стрелец

Любимое занятие Стрельцов - путешествия, поэтому, чтобы отдохнуть, им тоже нужно выбирать какие-то приключения, например, поход в горы.

Козерог

Этот ответственный знак всегда находится в напряжении. Вы наивно полагаете, что все зависит от вас. Чтобы наконец-то отдохнуть, отпустите ситуацию, просто поверьте, что вы не всесильны.

Водолей

После рутинной работы ваша творческая интеллектуальная натура может снять стресс с помощью умной игры или занятной научной книги. Держите свой интеллект в тонусе, - таким способ вы отлично отдыхаете и становитесь еще умнее.

Рыбы

Этот знак не любит шум и большие скопления людей. Для максимального релакса вам нужно найти уединенное место и расслабитmся. Вам подойдет горячая ванна или чтение книги.