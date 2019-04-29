Бариатрическая хирургия как последняя возможность – для кого и для чего?

Для человека это означает, что, если его желудок небольшой, то уменьшается и аппетит. Один аспект, касающийся уменьшения потребляемой пищи – это значительное снижение веса, а второй – ограниченная усвояемость питательных веществ и калорий, что отражается на снижении аппетита и веса.

Что происходит после операции?

Операция длится 1-1,5 часа. Обычно пациент остается в стационаре на две ночи. Он может передвигаться привычным образом, на теле останется пять маленьких дырочек, которые постепенно зарастут.

«Травмирование после этой операции очень маленькое, что позволяет пациентам активно двигаться. Послеоперационная активность очень важна, потому что способствует и ускоряет выздоровление. На второй послеоперационный день пациент начинает уже принимать пищу в небольших количествах», - говорит доктор Мартин Адамсон.

Первые пару недель можно употреблять только жидкую пищу, чтобы избежать осложнений. Самое сложное – это первые две недели после операции. Есть две вещи, которые нельзя делать: переедать и употреблять алкоголь. Алкоголь действует быстрее обычного, что может быть очень опасно. Человек быстрее «устает» от небольшого количество алкоголя. Всю дальнейшую жизнь нужно будет осторожно относиться к алкогольным напиткам. По этой причине данную операцию не делают людям, злоупотребляющим алкоголем.

«Все пациенты могут получать консультации по питанию как до, так и после операции, а также им выписываются конкретные рецепты, которые составляет Эрик Оргу. В процесс подключены представители разных областей, при необходимости привлекаются так же психологи. У нас есть все требуемые партнеры, мы предлагаем комплексную услугу», - пояснил доктор Адамсон.

Повторная операция

Определенных людей проблема с весом может сопровождать всю жизнь, одной операции может быть недостаточно. Если проблема долгосрочная и пациент не может откорректировать свой образ жизни, то возможно придется прибегнуть к повторной операции. Исходя из собственной практики Адамсон знает, что это обычный процесс, повторные операции обычно необходимы тем, у кого прошло 7-8 лет после операции и вес снова поднялся. В некоторых случаях достаточно основательно следить за питанием и увеличить физическую активность, но порой этого недостаточно, и пациенты снова обращаются к хирургу.

«Причиной этой проблемы обычно является переедание. Они не могут изменить свой образ жизни настолько, чтобы вес не менялся. Как правило, операция помогает, активное ее действие продолжается два года и в течение этого времени человек должен поменять привычки и стиль жизни, чтобы вес не увеличивался», - утверждает хирург.

Основные страхи

При первой встрече обычно узнают, как долго происходит реабилитация, как быстро можно начать работать, какие могут быть осложнения. По данным Эстонии за 2004-2017 годы смертность составляет 0,11%. В то же время врач считает это естественным, потому что неизвестность всегда навевает страх. Люди боятся, что после существенного снижения веса отвиснет кожа, поэтому неизвестно, как будет выглядеть тело и сколько будет стоить корректирование. Врачи могут убрать эти страхи у пациентов, но весь процесс достаточно затратный – сначала хирургия, потом корректирующая хирургия, потом смена гардероба. Но в то же время стоит задать себе вопрос: сколько будет стоить бездействие и отказ от операции, жизнь в прежнем стиле? Статистика показывает, что ожирение отнимает у человека много лет жизни. Помимо этого, сегодня существуют очень гибкие способы оплаты. Скажем, средняя стоимость операции составляет 5000 евро.

«Но после этого качество жизни значительно улучшается и потенциально увеличивается продолжительность жизни» - заверяет доктор. «Во многих случаях больше нет необходимости принимать лекарства от давления. Есть возможность предотвратить, а в определенных случаях и вылечить диабет. Бариатрия – это командная работа, и работа хирургов – только часть общего процесса. Обычно в команду входит два хирурга, бариатрическая сестра, координатор пациента, консультант по питанию и персонал клиники.

Руководство по новому образу жизни дается с собой

Клиника The Health Clinic дает пациенту с собой многостороннее руководство по питанию и восстановлению вместе со специальными рецептами, а также план передвижения на первые 6 месяцев. Активный образ жизни требует порой очень серьезных изменений – бывают и такие пациенты, которые находят для себя какой-то вид спорта, с которым раньше не были знакомы, поскольку не позволял вес. Многие становятся настоящими спортсменами и сторонниками здорового образа жизни. Некоторые с головой уходят в спорт, когда понимают, что теперь тело это позволяет.

«Случается и такое», - подтверждает врач. «После операции мы рекомендуем больше ходить, от активного спорта нужно воздержаться первые шесть недель. Кто физически активен и придерживается рекомендаций по питанию, прямо на глазах достигают видимых результатов, очень быстро, и сияют от счастья.