Пн, 29.04.2019
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В магазине Maxima в Хааберсти мастерили торты из подгузников

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Торты из подгузников. Магазин Maxima в Хааберсти.

ФОТО: Raul Mee

На прошлой неделе в магазине Maxima XXX в Хааберсти прошел благотворительный мастер-класс по изготовлению торта из подгузников. Торты из подгузников, изготовленные вместе с активными и умелыми людьми, будут подарены малышам в родильном доме Пельгулинна.

ФОТО: Raul Mee

По словам руководителя мастер-класса и инициативы Vanaema-vanaisa katsikukingitused Анне Партс, торт из подгузников – это очень практичный подарок, который становится все более популярным.

«Это забавный подарок к появлению на свет маленького чуда или когда оно уже устроилось поудобнее в тепле между мамой и папой. Ко мне самой идея делать торты из подгузников пришла из самой жизни. Нужно было сделать особенный подарок для новорожденных внуков». 

По словам участвовавшей в мастер-классе Клаудии, матери маленькой девочки, у ее знакомых дети рождаются достаточно часто, поэтому и часто возникает выбор, что подарить новоиспеченным родителям. 

ФОТО: Raul Mee

«Обычно дарят игрушки и одежду, и может случиться так, что подарки семье новорожденного могут дублироваться. И тогда этот подарок может остаться без дела. А подгузников требуется много. Так что, подгузник – очень практичный подарок. Гордости и эффекта добавляет и то, что этот подарок заботливо сделан своими руками. По-видимому, это у меня будет не последний торт из подгузников», – добавила Клаудиа.

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