В магазине Maxima в Хааберсти мастерили торты из подгузников

«Обычно дарят игрушки и одежду, и может случиться так, что подарки семье новорожденного могут дублироваться. И тогда этот подарок может остаться без дела. А подгузников требуется много. Так что, подгузник – очень практичный подарок. Гордости и эффекта добавляет и то, что этот подарок заботливо сделан своими руками. По-видимому, это у меня будет не последний торт из подгузников», – добавила Клаудиа.