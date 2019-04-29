Как утолить голод на работе без вреда для фигуры

Диетологи отмечают, что здоровое питание как раз подразумевает пяти-шестиразовое употребление за день умеренного количества пищи, пишет Medikforum.ru. Перекусывать с интервалом не меньше трех часов полезно тем, что это помогает сохранять тонус в организме, не допускает способствующего перееданию голода. Ученые констатируют: дополнительный прием пищи должен включять в себя «долгоиграющие» в плане пищеварения продукты, в которых сбалансирован состав жиров, белков и углеводов.

Итак, какие продукты считаются наиболее полезными для здоровья и фигуры?

Темный шоколад. Оказывает благоприятное влияние на кишечник, увеличивая в нем уровень молекул с противовоспалительными свойствами. Эксперты отмечают, что лишние килограммы часто бывают уделом людей, в организме которых протекают воспалительные процессы. Кроме того, темный шоколад помогает предотвратить развитие резистентности к инсулину – одного из факторов ожирения.

Зеленый горошек. Насыщен белком и витамином В1, нехватка которого ведет к ухудшению внимания, памяти и настроения. Также присутствуют в горошке витамин В2, улучшающий внутриклеточный обмен, витамин РР, важный для сердца и состояние сосудов, и витамин А, оздоровляющий состояние кожи и волос. Высокое содержание клетчатки в горошке способствует снижению уровня холестерина, активизации работы желудочно-кишечного тракта и выводу из организма нежелательных компонентов.

Жирная рыба. Еще один вариант, который окажется полезным и для здоровья, и для внешности. Исследования показывают, что употребление жирной рыбы в количестве всего двух порций в неделю позволяет избавить человека от серьезных проблем для иммунитета, к которым ведут нездоровое питание и вызванное им ожирение. Кроме того, жирная рыба помогает ускорить метаболические процессы, что позволяет обрести и сохранить стройность фигуры.

Куриные яйца. Медики убеждены, что люди, которым необходимо похудеть и нормализовать артериальное давление, должны рассматривать куриные яйца как обязательный продукт в рационе питания. Насыщенные питательными веществами, яйца отлично утоляют чувство голода, при этом после их употребления долго держится ощущение сытости. Яйца содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. Их употребление защищает от развития гипертонии, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Творог. Перекусить творогом полезно, поскольку он относится к продуктам из разряда «съесть, чтобы похудеть». В его составе много белка, который укрепляет мышцы и помогает надолго насытить организм. Кроме того, творог ускоряет метаболизм. В нем содержится витамин рибофлавина, действующий в упряжке с тиамином, - в результате такого действия углеводы в организме активнее преобразуются в энергию. Кроме того, творог содержит еще один компонент, стимулирующий метаболизм, - пантотеновую кислоту.