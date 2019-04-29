Танцы, которые отлично помогают похудеть

Body ballet

Это один из самых трудных видов спорта и танца – балет. Как только встаёшь на первую позицию у станка, понимаешь, что всё, что будет происходить в зале, дастся с огромным трудом. Но в то же время это отличный метод для похудения.

На занятии прорабатываются мышцы спины, голеней и стоп, даются задания на растяжку и укрепление. Выполнить всё на 100 процентов получится с трудом, особенно на первой тренировке. Однако упорство и труд в зале позволят вам обрести красивую осанку и стройную фигуру. После нескольких занятий такими танцами вы поймёте, какого труда стоит балеринам выполнять все эти па на сцене с такой лёгкостью. Это весьма противоречивый вид танца, который сочетает в себе ту самую невесомость, которую мы видим как зрители, и упорный труд.

Jazz modern

Это более свободный вид танца, нежели балет. Однако не надо думать, что заниматься им будет легко. На разминке тренер даст ученикам несколько несложных движений. Повторять их нужно не только в танцевальном классе, но и дома. Именно такой подход к занятиям позволит похудеть.

Может показаться, что такие танцы очень просты, но это только на первый взгляд. Важно иметь натренированные мышцы спины, пресса, ног, а также выполнять растяжку, чтобы быть пластичным и гибким. Вместе с тренировкой этих мышц придёт и желанная худоба.

Хип-хоп

Это один из самых быстрых и динамичных танцев, к тому же крайне популярный и современный. С ним-то уж точно должно заладиться у молодой и амбициозной девушки, которая мечтает о стройной фигуре. Вы получите мощную энергетику как от занятий в танцевальном классе, так и дома, занимаясь по видеоурокам.

Jazz funk

Этот вид танца обычно привлекает многих людей, особенно тех, кто уже занимался хип-хопом или клубными танцами. Это очень удобный танец, который после изучения связок и элементов позволит вам не только похудеть, но и танцевать красиво в любой ситуации и под различную музыку.

Надо заметить, что танец поможет натренировать самые разные виды мышц. К тому же это крайне весело!

Трайбл

Физическая нагрузка на занятиях по этим танцам будет аналогичной той, что даётся на балете. Предполагает плавные и медленные движения, словно женщина-змея. Всё это позволит обрести идеальный мышцы пресса, спины, ног. К тому же при успешном обучении такому танцу вы сможете ощутить себя невероятно женственной, пластичной, сексуальной и в какой-то степени загадочной.

Зумба

Если вы задумали похудеть, то лучше танца, чем зумба, пожалуй, не отыскать. Он не только позволит распрощаться с лишними килограммами, но и подарит красочные положительные впечатления. Латиноамериканский танец захватывает в небывалом ритме, в буквальном смысле вскружит вам голову и захватит с такой силой, что вырваться из этого танцевального плена удастся с большим трудом.

Танец живота

Если вы стесняетесь складочек на животе, то пора вам записаться на занятия по танцу живота. Да, как бы это парадоксально не звучало. Дело в том, что этот вид танца позволяет обрести идеальные мышцы брюшного пресса, поэтому уже вскоре вам удастся похудеть. Да и вспомните красоту Жади из «Клона» - разве вам не хочется быть такой же пленительной и обворожительной?

Танцы на пилоне