Четыре полезных свойства ягод бузины

Помогают худеть. Бузина содержит волокна, а они рождают стойкое ощущение сытости, защищающее от переедания. Все продукты питания с клетчаткой могут использоваться в деле борьбы с лишним весом.

Укрепляют кости. В бузине содержатся различные нутриенты вроде кальция, железа и калия, которые творят настоящие чудеса с костями. Регулярное употребление этих ягод снижает риск развития остеопороза.

Укрепляют здоровье сердца. Употребление сока бузины позволяет снизить содержание жира внутри крови и уменьшить показатель плохого холестерина. А это оказывает положительное воздействие на здоровье сердца.