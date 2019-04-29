Пасхальная Седмица: что нельзя делать в течение семи дней после празднования Пасхи

И хотя за их соблюдением следят уже менее строго – не нарушать запреты всё ещё крайне важно. Потому как радость от возвращения Спасителя к людям – это одно, а нарушение установленного порядка – совсем другое, пишет Joinfo.ua. Рассказываем что можно делать в Пасхальную Седмицу, а что – нельзя.

Что можно делать на Пасхальную Седмицу?

Можно посетить церковь. Конечно, службы будут уже не такими масштабными, как во время Пасхи, но всё равно. Да и каждая такая служба напоминает христианину об истинном смысле праздника.

Можно вспоминать умерших родственников. Но не оплакивать и сожалеть об их кончине, а вспоминать их добрые дела и достижения. И помнить, что согласно христианским верованиям, вы всё равно с ними обязательно когда-нибудь встретитесь.

Можно крестить детей - сейчас у священников уже найдётся для этого время.

Можно и даже нужно совершать как можно больше хороших поступков. Примирение с родственниками, подаяние милостыни, участие в благотворительных организациях – всё это допустимо.

Можно кушать освященные куличи. Всё же Великий пост закончился, а большинство заготавливают это блюдо чуть ли не в промышленных масштабах. К счастью, их вовсе не обязательно есть всю неделю.

Что нельзя делать на Пасхальную Седмицу?

Категорически нельзя устраивать панихиды и отпевания. Потому что ну нельзя во время празднования победы над смертью этой самой смерти потакать. Так что придётся ещё неделю подождать.

Всё ещё нельзя венчаться, но это, скорее, потому, что большинство священников страшно заняты другими ритуалами и обрядами, поэтому времени на таинство венчания банально нет. Проще уж запретить всем, чем пытаться как-то выкроить время.

Работать можно, но особо увлекаться – не стоит. Никаких сверхурочных, «внеочередных смен» и прочего в том же духе. Потому как раз праздник – то его нужно праздновать. И отдыхать. Лишняя неделя напряженного труда всё равно особой погоды не сделает, а надорваться – очень даже поможет.

Нельзя забывать о грехе чревоугодия. Хотя и очень хочется, но нельзя. То же самое касается и употребления спиртных напитков – с ними тоже стоит быть осторожнее.

Нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать. Всё же пасхальные торжества продолжаются, так что не стоит омрачать их какой-то мирской ерундой и бытовыми конфликтами.