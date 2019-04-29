Весенние антитренды: эксперты назвали модели обуви которые не стоит покупать

Если в вашем шкафу ожидают прихода сезона такие пары обуви, не задумываясь, отнесите их на свалку в случае, если планируете обновить гардероб. Жалеть не придется, так как они вернут вас на несколько лет назад в глазах окружающих. О каких моделях идет речь, пояснит Joinfo.ua.

Сапоги на шпильке

С одной стороны, смотрятся они элегантно, а с другой выглядят несколько старомодно. По меньшей мере, они не добавят шика вашему образу, так как этой весной в тренде обувь на массивных каблуках. Такие варианты, к тому же, еще практичны и очень удобны.

Ботфорты

Актуальные «луки» весны уж никак не сочетаются с сапогами высотой до колена. Скажем больше: в последнее время смотрятся они несколько вызывающе. Особенно с платьями в обтяжку и узкими джинсами. Никто не спорит, с юбками миди они неплохо подчеркивают образ, но этот образ – вчерашнего дня.

Обратите внимание: ботфорты по определению не подходят пышнотелым представительницам прекрасного пола, совершенно не сочетаются с нынче модными косухами и одеждой, украшенной кружевами. Остается вопрос - с чем их тогда носить?

Кроссовки на танкетке

Когда они вошли в моду, их поняли далеко не все. Такая обувь изначально вызывала недоумение и немало вопросов. Наконец, она «канула в Лету», так как не сумела доказать своей привлекательности. Зато детали такой обувки остаются актуальными. Это – кроссовки и танкетка, только теперь им друг с другом не по пути.

Балетки

Эти туфельки на плоском ходу считаются универсальными. Они одинаково хорошо смотрятся с платьями, джинсами, юбками, шортами. Однако мужчинам не очень нравятся женские ножки, обутые в балетки. Поэтому они потеряли свою популярность.

«Дутики»

В далеких 80-х они являлись вожделенной мечтой миллионов, так как оказались на гребне волны. В те времена они сочетались с большинством модных элементов гардероба. Через десятилетия мода на них вернулась, но такие сапожки снова сдали свои позиции, чего и следовало ожидать. Они удобные и теплые, но некрасивые, и этим все сказано.

Туфли-лодочки

Относятся к категории классической обуви, которая практически не теряет позиций. Но в данном случае дело обстоит с точностью до наоборот. Дизайнеры перестали использовать лодочки на показах, отдав предпочтение современным моделям.

Слипоны

Их полюбили подростки, ведь в слипонах самое то ездить на дачу и выбираться на пикники. Но носить по городу, на работу – не всегда лучшая идея.