Весенние антитренды: эксперты назвали модели обуви которые не стоит покупать

Капризная мода меняется на глазах. То, что еще совсем недавно занимало ведущие позиции в рейтинге трендов, сегодня уже немодно. Так, дизайнеры «отправили в утиль» некоторые модели обуви и не советуют представительницам прекрасного пола приобретать их.
Если в вашем шкафу ожидают прихода сезона такие пары обуви, не задумываясь, отнесите их на свалку в случае, если планируете обновить гардероб. Жалеть не придется, так как они вернут вас на несколько лет назад в глазах окружающих. О каких моделях идет речь, пояснит Joinfo.ua.
Сапоги на шпильке
С одной стороны, смотрятся они элегантно, а с другой выглядят несколько старомодно. По меньшей мере, они не добавят шика вашему образу, так как этой весной в тренде обувь на массивных каблуках. Такие варианты, к тому же, еще практичны и очень удобны.
Ботфорты
Актуальные «луки» весны уж никак не сочетаются с сапогами высотой до колена. Скажем больше: в последнее время смотрятся они несколько вызывающе. Особенно с платьями в обтяжку и узкими джинсами. Никто не спорит, с юбками миди они неплохо подчеркивают образ, но этот образ – вчерашнего дня.
Обратите внимание: ботфорты по определению не подходят пышнотелым представительницам прекрасного пола, совершенно не сочетаются с нынче модными косухами и одеждой, украшенной кружевами. Остается вопрос - с чем их тогда носить?
Кроссовки на танкетке
Когда они вошли в моду, их поняли далеко не все. Такая обувь изначально вызывала недоумение и немало вопросов. Наконец, она «канула в Лету», так как не сумела доказать своей привлекательности. Зато детали такой обувки остаются актуальными. Это – кроссовки и танкетка, только теперь им друг с другом не по пути.
Балетки
Эти туфельки на плоском ходу считаются универсальными. Они одинаково хорошо смотрятся с платьями, джинсами, юбками, шортами. Однако мужчинам не очень нравятся женские ножки, обутые в балетки. Поэтому они потеряли свою популярность.
«Дутики»
В далеких 80-х они являлись вожделенной мечтой миллионов, так как оказались на гребне волны. В те времена они сочетались с большинством модных элементов гардероба. Через десятилетия мода на них вернулась, но такие сапожки снова сдали свои позиции, чего и следовало ожидать. Они удобные и теплые, но некрасивые, и этим все сказано.
Туфли-лодочки
Относятся к категории классической обуви, которая практически не теряет позиций. Но в данном случае дело обстоит с точностью до наоборот. Дизайнеры перестали использовать лодочки на показах, отдав предпочтение современным моделям.
Слипоны
Их полюбили подростки, ведь в слипонах самое то ездить на дачу и выбираться на пикники. Но носить по городу, на работу – не всегда лучшая идея.
Современные дизайнеры придумывают множество новых моделей. Не расстраивайтесь, если ваша любимая пара обуви вышла из моды. Заменить ее более актуальной парой не составит особого труда. Это является хорошим поводом устроить себе шопинг. Может, заодно и гардероб обновите.