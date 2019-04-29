Распространенные ошибки родителей замедляющие развитие интеллекта детей

Хотя мелочей в таких вопросах не бывает, о чем говорят врачи и психологи. Ребенокрождается не с уже сформированным интеллектом, а с потенциалом, который нуждается в активации. Каких ошибок следует избегать, чтобы малыш развивался правильно, пояснит Joinfo.ua.

Оформлять интерьер в комнате малыша в одном цвете

Родители готовят комнату для ребенка еще до его появления на свет. Для девочки обычно выбирают розовый интерьер, а для мальчика – голубой или синий. При этом будущие мамы и папы забывают о том, что новорожденному необходим контраст. В первые месяцы у детей довольно слабое визуальное восприятие, ввиду чего следует расставлять в комнате яркие акценты.

Не позволять играть на полу

Когда малыш сидит на жесткой поверхности, он опирается на ладони. Это давление активирует определенные части мозга, которые важны для интеллекта в будущем. Некоторые родители не дают своим детям играть на полу, полагая, что там он подхватит инфекцию или простудится.

Лучше выполнить тщательную уборку с помощью эффективных и безопасных средств, постелить теплый ковер и позволить своему малышу играть там, где ему хочется. Фаза ползания у детей короткая, и если в этот период он не стимулирует важные точки на своих руках, то хорошая возможность для развития мозга будет упущена.

Запрещать прыгать на кровати

Прыгать заставляют детей нейроны. Если эти единицы нервной системы не работают, то они погибают. С каждым прыжком центр тяжести меняется, поэтому ребенок должен задействовать все мышцы, чтобы сохранить равновесие. Этим управляет мозг.

Поэтому вместо того, чтобы запрещать ребенку прыгать на кровати, убедитесь, что его импровизированный батут безопасен. Следите за тем, чтобы малыш не упал во время такой игры.

Постоянно возить в коляске

Многие родители усаживают своих малышей, которые уже умеют топать, в коляски. По их мнению, передвигаться по улицам таким образом можно быстрее, а ребенку важнее подышать свежим воздухом, чем самостоятельно пройтись. Но нельзя забывать, что ходьба очень важна не только для развития нижних конечностей, но и мозга.

В теплое время года рекомендуется даже разувать малышей, чтобы они топали босиком по мягкой траве. От этого их иммунная система и ноги станут крепче. Главное, обеспечить при этом безопасность, конечно же, и проследить, чтоб кроха не поранился.

Кормить смесью длительное время

Как только у малыша появляются зубки, ему можно предлагать полезную пищу с вашего стола. Не следует заставлять его кушать кашку из бутылочки. Жевание посылает импульсы в мозг, очищает зубы, активизирует язык и, таким образом, лучше развивает речь.