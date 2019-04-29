Как есть сладкое и не поправляться

Выбирать сладкое с минимальным сроком годности

Если захотелось десерта, то лучше отдавать предпочтение продуктам, которые долго не хранятся, пишет Ivona. Диетолог утверждают, что те сладости, которые долго хранятся, организм будет тяжело усваивать, и могут образоваться токсины.

Чем проще состав, тем лучше

Не стоит злоупотреблять тортиками. Чаще всего в их составе можно найти и пшеничную муку, яйца, сгущенку, сахар, сметану, молоко, разные добавки – это нагрузка на организм. Лучше выбирать сладости без консервантов, лецитинов, растительных жиров. Все это замедляет обмен веществ, что потом негативно сказывается на фигуре.

Готовить простые и полезные сладости

Можно в домашних условиях готовить полезные десерты. Например, конфеты из сухофруктов, полезные батончики. При выборе рецепта стоит обращаться внимание, чтобы в ингредиентах не было сахара.

Использовать разную муку

Сейчас очень большой выбор муки: кукурузная, льняная, рисовая, ржаная. Также в выпечку хорошо добавлять овощи или фрукты.

Есть сладкое в дневное время

Утренние калории быстрее сжигаются. Но вот если сладкого хочется весь день, то стоит десерт разделить на два приема: половину съесть утром после завтрака, а вторую – после обеда.

Советы диетологов:

Эксперт по правильному питанию Александра Миллер рекомендует перед и после употребления сладостей выпивать стакан воды, чтобы было чувство сытости и не появлялось желания съесть лишний кусочек.

Диетолог Дон Джексон Блатнер предлагает кушать сладкое после основного приема пищи, потому что полученные микроэлементы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.