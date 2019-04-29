Пн, 29.04.2019

Как есть сладкое и не поправляться

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото.

ФОТО: Promopilt

Правильное питание это хорошо, но все же сладкого иногда хочется.  Что делать, если хочется влезть в новые джинсы, но и отказаться от вкусного десерта сложно? 

Выбирать сладкое с минимальным сроком годности

Если захотелось десерта, то лучше отдавать предпочтение продуктам, которые долго не хранятся, пишет Ivona. Диетолог утверждают, что те сладости, которые долго хранятся, организм будет тяжело усваивать, и могут образоваться токсины.

Чем проще состав, тем лучше

Не стоит злоупотреблять тортиками. Чаще всего в их составе можно найти и пшеничную муку, яйца, сгущенку, сахар, сметану, молоко, разные добавки – это нагрузка на организм. Лучше выбирать сладости без консервантов, лецитинов, растительных жиров. Все это замедляет обмен веществ, что потом негативно сказывается на фигуре.

Готовить простые и полезные сладости

Можно в домашних условиях готовить полезные десерты. Например, конфеты из сухофруктов, полезные батончики. При выборе рецепта стоит обращаться внимание, чтобы в ингредиентах не было сахара.

Использовать разную муку

Сейчас очень большой выбор муки: кукурузная, льняная, рисовая, ржаная. Также в выпечку хорошо добавлять овощи или фрукты.

Есть сладкое в дневное время

Утренние калории быстрее сжигаются. Но вот если сладкого хочется весь день, то стоит десерт разделить на два приема: половину съесть утром после завтрака, а вторую – после обеда.

Советы диетологов:

Эксперт по правильному питанию Александра Миллер рекомендует перед и после употребления сладостей выпивать стакан воды, чтобы было чувство сытости и не появлялось желания съесть лишний кусочек.

Диетолог Дон Джексон Блатнер предлагает кушать сладкое после основного приема пищи, потому что полученные микроэлементы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.

Светлана Фус советует есть сладости в первой половине дня. Но если сладенького хочется во второй половине дня, это объяснимо: с 16.00 до 18.00 в организме падает уровень глюкозы в крови. Если вы ведете здоровый образ жизни, у вас полноценное питание, достаточно физических нагрузок, тогда сладкое и после обеда вам не навредит.​

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ