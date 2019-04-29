Как есть сладкое и не поправляться

Правильное питание это хорошо, но все же сладкого иногда хочется. Что делать, если хочется влезть в новые джинсы, но и отказаться от вкусного десерта сложно?
Выбирать сладкое с минимальным сроком годности
Если захотелось десерта, то лучше отдавать предпочтение продуктам, которые долго не хранятся, пишет Ivona. Диетолог утверждают, что те сладости, которые долго хранятся, организм будет тяжело усваивать, и могут образоваться токсины.
Чем проще состав, тем лучше
Не стоит злоупотреблять тортиками. Чаще всего в их составе можно найти и пшеничную муку, яйца, сгущенку, сахар, сметану, молоко, разные добавки – это нагрузка на организм. Лучше выбирать сладости без консервантов, лецитинов, растительных жиров. Все это замедляет обмен веществ, что потом негативно сказывается на фигуре.
Готовить простые и полезные сладости
Можно в домашних условиях готовить полезные десерты. Например, конфеты из сухофруктов, полезные батончики. При выборе рецепта стоит обращаться внимание, чтобы в ингредиентах не было сахара.
Использовать разную муку
Сейчас очень большой выбор муки: кукурузная, льняная, рисовая, ржаная. Также в выпечку хорошо добавлять овощи или фрукты.
Есть сладкое в дневное время
Утренние калории быстрее сжигаются. Но вот если сладкого хочется весь день, то стоит десерт разделить на два приема: половину съесть утром после завтрака, а вторую – после обеда.
Советы диетологов:
Эксперт по правильному питанию Александра Миллер рекомендует перед и после употребления сладостей выпивать стакан воды, чтобы было чувство сытости и не появлялось желания съесть лишний кусочек.
Диетолог Дон Джексон Блатнер предлагает кушать сладкое после основного приема пищи, потому что полученные микроэлементы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.
Светлана Фус советует есть сладости в первой половине дня. Но если сладенького хочется во второй половине дня, это объяснимо: с 16.00 до 18.00 в организме падает уровень глюкозы в крови. Если вы ведете здоровый образ жизни, у вас полноценное питание, достаточно физических нагрузок, тогда сладкое и после обеда вам не навредит.