Как куклы: российские звезды, которые злоупотребляют фотошопом

Анастасия Волочкова

Балерина любит приукрасить себе фигуру — сужает талию и линию плеч. И все бы ничего, вот только вокруг Анастасии то и дело плывут двери, стены и линии горизонта. А британский таблоид The Sun даже включил Волочкову в список знаменитостей, которые ну совсем неумело редактируют снимки.

Ольга Бузова

Звезда симпатична и стройна и без всяких фоторедакторов, но Оля может пририсовать себе железные кубики на прессе или обработать кожу, как у фарфоровой куклы. Подписчики Бузовой так привыкли искать везде подвох, что начинают вспоминать про фотошоп даже тогда, когда его нет на снимках.

Виктория Лопырева

Подписчики постоянно просят модель перестать так много пользоваться фоторедакторами, ведь она и без них красивая. Правда, вокруг звезды редко когда плывет контур предметов, и «жульничество» выдает только чересчур гладкая кожа.

Настя Решетова

Кажется, длинноногой подруге Тимати уж точно ничего в себе менять не надо. Но время от времени девушка попадается на мелочах — то попу округлит, то талию сузит. Сама модель, кстати, не скрывает, что обрабатывает снимки, но на негативные комментарии подписчиков предпочитает не реагировать.

Анна Семенович

Идеальная талия, пышные объемы и роскошная улыбка. И все бы ничего, вот только бортики бассейна и полы время от времени выдают в идеальных фото певицы фоторедакторы. Правда, позитивной Анне можно простить, кажется, все.

Ксения Бородина

Телеведущая время от времени попадается на мелочах: то слишком смягчит кожу, убрав с лица все текстуры, то кое-где фон поплывет. А однажды звезда немного перестаралась и практически убрала себе пупок.

Алена Шишкова