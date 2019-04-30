Вт, 30.04.2019

Как куклы: российские звезды, которые злоупотребляют фотошопом

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

В эру Instagram сложно удержаться от того, чтобы не прибавить себе блеска в глаза, убрать пару прыщей и высветлить серые от грязи кроссовки. Но есть знаменитости, которые заходят куда дальше и в своих аккаунтах выглядят совсем другими людьми, пишет Lady.mail.ru.

Анастасия Волочкова

Балерина любит приукрасить себе фигуру — сужает талию и линию плеч. И все бы ничего, вот только вокруг Анастасии то и дело плывут двери, стены и линии горизонта. А британский таблоид The Sun даже включил Волочкову в список знаменитостей, которые ну совсем неумело редактируют снимки.

Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда симпатична и стройна и без всяких фоторедакторов, но Оля может пририсовать себе железные кубики на прессе или обработать кожу, как у фарфоровой куклы. Подписчики Бузовой так привыкли искать везде подвох, что начинают вспоминать про фотошоп даже тогда, когда его нет на снимках.

Виктория Лопырева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики постоянно просят модель перестать так много пользоваться фоторедакторами, ведь она и без них красивая. Правда, вокруг звезды редко когда плывет контур предметов, и «жульничество» выдает только чересчур гладкая кожа.

Настя Решетова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кажется, длинноногой подруге Тимати уж точно ничего в себе менять не надо. Но время от времени девушка попадается на мелочах — то попу округлит, то талию сузит. Сама модель, кстати, не скрывает, что обрабатывает снимки, но на негативные комментарии подписчиков предпочитает не реагировать.

Анна Семенович

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Идеальная талия, пышные объемы и роскошная улыбка. И все бы ничего, вот только бортики бассейна и полы время от времени выдают в идеальных фото певицы фоторедакторы. Правда, позитивной Анне можно простить, кажется, все.

Ксения Бородина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Телеведущая время от времени попадается на мелочах: то слишком смягчит кожу, убрав с лица все текстуры, то кое-где фон поплывет. А однажды звезда немного перестаралась и практически убрала себе пупок.

Алена Шишкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Ну нельзя же быть настолько идеальной!» — часто пишут подписчицы модели и чуть ли не под каждым постом нападают на звезду с обвинениями. Сама Алена на неудачной ретуши попадалась всего несколько раз, когда редактировала свой тон кожи на снимке.

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