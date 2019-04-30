Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ошибки

Эти тесты не видят признаков беременности у женщин, которые уже ожидают ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вашингтона, пишет Medikforum.ru.
9 из 11 тестов на беременность иногда сообщают женщинам о том, что они не беременны, хотя эти женщины уже вынашивают плод. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вашингтона, которые добавляют, что подтверждение беременности крайне важно для современных женщин, поскольку им необходимо принять множество серьёзных решений в этой связи, касающихся семьи и финансов. Использование домашних тестов на беременность является довольно стрессовым событием, но производители этих продуктов уверяют женщин, что их эффективность составляет 99%. Только в США продается около 20 млн подобных тестов ежегодно.
И вот теперь новое исследование показало, что домашние тесты совсем не так эффективны, как это утверждается. Эксперты испытали 11 тестов на беременность от ведущих производителей и выяснили, что все они довольно часто дают ложноотрицательные результаты. Кроме того, 5% тестов дали ложноположительные результаты на беременность, хотя в реальности женщины не ожидали ребёнка.
Напомним, что домашние тесты на беременность по анализу мочи определяют оплодотворенную яйцеклетку за счёт гормона под названием человеческий хорионический гонадотропин (ЧХГ). Приблизительно через две недели после оплодотворения женское тело начинает производить так называемый «гормон беременности», который выделяется клетками плаценты даже на самых ранних стадиях формирования околоплодного мешка.