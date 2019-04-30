Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ошибки

9 из 11 тестов на беременность иногда сообщают женщинам о том, что они не беременны, хотя эти женщины уже вынашивают плод. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вашингтона, которые добавляют, что подтверждение беременности крайне важно для современных женщин, поскольку им необходимо принять множество серьёзных решений в этой связи, касающихся семьи и финансов. Использование домашних тестов на беременность является довольно стрессовым событием, но производители этих продуктов уверяют женщин, что их эффективность составляет 99%. Только в США продается около 20 млн подобных тестов ежегодно.

И вот теперь новое исследование показало, что домашние тесты совсем не так эффективны, как это утверждается. Эксперты испытали 11 тестов на беременность от ведущих производителей и выяснили, что все они довольно часто дают ложноотрицательные результаты. Кроме того, 5% тестов дали ложноположительные результаты на беременность, хотя в реальности женщины не ожидали ребёнка.