Срок хранения разных продуктов и определение их непригодности без видимых признаков

Поэтому нужно просто знать, сколько и в каких именно условиях можно хранить тот или иной продукт. И не забывать периодически просматривать холодильник и полки на предмет просроченной еды, пшет Joinfo.ua. расскажет вам об этом сейчас более подробно.

Растительное масло

Для многих станет откровением, но у него тоже есть срок годности. Как правило – что-то около двух недель после открывания. Если оно будет стоять неподалёку от плиты – ещё меньше. Если речь идёт об оливковом масле, а не о подсолнечном – то ещё меньше. А вот если хранить растительное масло в холодильнике, то оно ещё месяца 4 будет пригодным к употреблению. Вот только визуально это всё равно заметно не будет.

Молоко

Главный признак, показывающий, что молоко испортилось - запах. Кислый или затхлый. Если хранить молоко в холодильнике – порча продукта наступит чуть позже. Если на открытой местности – то скиснуть оно может за несколько дней.

Растительное молоко

Соевое, миндальное, кокосовое. Может храниться вне холодильника до десяти дней, если не забывать его периодически встряхивать, чтобы осадок не образовывался. А потом добавятся бактерии, и без термической обработки пить такое молоко станет опасно.

Арахисовое масло

Спокойно продержится несколько месяцев при комнатной температуре. Очень уж там много жира и мало всего остального, так что бактериям будет в нём некомфортно. Но если на такое масло будут попадать прямые солнечные лучи – начнётся процесс гидролиза жиров, из-за которого пойдёт расслоение и конкретная порча вкуса продукта.

Рис

Очень долговечная штука. Даже готовый рис может до 6 дней провести вне холодильника без особых последствий. Высохнет только, но это не проблема. Сырой рис может храниться до полугода, если при комнатной температуре, и до года, если в холодильнике. Что касается разных сортов, то наименее устойчивым является коричневый рис. Что касается других круп, то они ведут себя похожим образом. Но полгода большинство из них вполне продержится.

Рыба