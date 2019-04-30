Вт, 30.04.2019
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  • Актуально: как выглядеть стильно в белых джинсах

Актуально: как выглядеть стильно в белых джинсах

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Стильные бразы с белыми джинсами.

ФОТО: Instagram

Белые джинсы - это отличный вариант для весенне-летних луков.

Белый цвет весьма сложный, ему свойственно акцентировать изъяны. Но стоит помнить, что не белый цвет полнит, как все думают, а неправильно подобранная модель, пишет Ivona. Выбирайте джинсы, хорошо садящиеся на бедрах и попе, избегайте излишнего натяжения и складок, и грамотно комбинируйте вещи - тогда такие брюки могут даже вытянуть фигуру и сделать ее визуально легкой. 

С чем же носить белые джинсы?

Белые джинсы весьма капризны – так что, если лук составлен неправильно, могут и отомстить.

  • Чтобы создать строгий и привлекательный образ, сочетайте белые джинсы с пиджаком или блейзером, свободной рубашкой из тонкой ткани, а также деликатными блузами и кружевными майками неглиже.
  • Более раскованный образ можно создать с помощью рубашек цвета деним, футболок с различными принтами, которые можно носить навыпуск, небрежно заправив краешек впереди, чтобы продемонстрировать классический ремень. Из обуви подойдут кеды и босоножки.​

  • На вечеринку можно надеть блузу с пайетками или ажурной бахромой - и сочетать с любой обувью: босоножками на танкетке, мокасинами.

  • Еще один вариант - морская тематика. Именно белые джинсы шикарно гармонируют с матросками в любом виде - от туник до аккуратных маек.

  • Идеально выглядит белый монолук: белые джинсы с белым же топом и жакетом выстраивают единую вертикаль. 

  • Свободные туники других расцветок также будут смотреться великолепно. 
  • Можно носить белые джинсы и в полуспортивном варианте - под кроссовки, кеды, сникерсы. Тогда их смело можно сочетать с толстовками и топами ярких или нежных оттенков, подчеркивая женственность и жизнерадостность. 
  • Изящно и эффектно смотрится сочетание черного верха с белым низом, но можно поиграть и другими цветами в спокойной гамме. Обувь в таких случаях выбирают классическую - туфли-лодочки, миниатюрные босоножки на высоком каблуке, сдержанные ботильоны.
  • Идеально будет смотреться джинсовая курточка нежно-голубого оттенка, футболки оверсайз с забавными принтами, раскованные топы-бра.
  • Есть отличный вариант кэжуал образа - игривая водолазка с прорезями и туфли на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Claire (@the_twins_and_i) on

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