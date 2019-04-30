Актуально: как выглядеть стильно в белых джинсах

Белые джинсы - это отличный вариант для весенне-летних луков.
Белый цвет весьма сложный, ему свойственно акцентировать изъяны. Но стоит помнить, что не белый цвет полнит, как все думают, а неправильно подобранная модель, пишет Ivona. Выбирайте джинсы, хорошо садящиеся на бедрах и попе, избегайте излишнего натяжения и складок, и грамотно комбинируйте вещи - тогда такие брюки могут даже вытянуть фигуру и сделать ее визуально легкой.
С чем же носить белые джинсы?
Белые джинсы весьма капризны – так что, если лук составлен неправильно, могут и отомстить.
- Чтобы создать строгий и привлекательный образ, сочетайте белые джинсы с пиджаком или блейзером, свободной рубашкой из тонкой ткани, а также деликатными блузами и кружевными майками неглиже.
- Более раскованный образ можно создать с помощью рубашек цвета деним, футболок с различными принтами, которые можно носить навыпуск, небрежно заправив краешек впереди, чтобы продемонстрировать классический ремень. Из обуви подойдут кеды и босоножки.
На вечеринку можно надеть блузу с пайетками или ажурной бахромой - и сочетать с любой обувью: босоножками на танкетке, мокасинами.
Еще один вариант - морская тематика. Именно белые джинсы шикарно гармонируют с матросками в любом виде - от туник до аккуратных маек.
Идеально выглядит белый монолук: белые джинсы с белым же топом и жакетом выстраивают единую вертикаль.
- Свободные туники других расцветок также будут смотреться великолепно.
- Можно носить белые джинсы и в полуспортивном варианте - под кроссовки, кеды, сникерсы. Тогда их смело можно сочетать с толстовками и топами ярких или нежных оттенков, подчеркивая женственность и жизнерадостность.
- Изящно и эффектно смотрится сочетание черного верха с белым низом, но можно поиграть и другими цветами в спокойной гамме. Обувь в таких случаях выбирают классическую - туфли-лодочки, миниатюрные босоножки на высоком каблуке, сдержанные ботильоны.
- Идеально будет смотреться джинсовая курточка нежно-голубого оттенка, футболки оверсайз с забавными принтами, раскованные топы-бра.
- Есть отличный вариант кэжуал образа - игривая водолазка с прорезями и туфли на каблуке.