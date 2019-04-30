Актуально: как выглядеть стильно в белых джинсах

Белый цвет весьма сложный, ему свойственно акцентировать изъяны. Но стоит помнить, что не белый цвет полнит, как все думают, а неправильно подобранная модель, пишет Ivona. Выбирайте джинсы, хорошо садящиеся на бедрах и попе, избегайте излишнего натяжения и складок, и грамотно комбинируйте вещи - тогда такие брюки могут даже вытянуть фигуру и сделать ее визуально легкой.