Вт, 30.04.2019

Экс-солистка «ВИА Гры» перекрасила волосы в розовый цвет

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Популярная украинская исполнительница, в прошлом солистка «ВИА Гры», Анна Седокова удивила поклонников новым цветом волос.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на котором предстала в новом образе. Звезда перекрасила волосы в яркий розовый цвет.

«Заметили во мне перемены? Да или нет?», – поинтересовалась Седокова у подписчиков в подписи к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позже артистка разместила фото в новом имидже, в подписи к которому рассказала, что обожает все начинать сначала.

«Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся», - написала Анна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики оставили множество комментариев под новыми публикациями артистки.

«Какая красивая, так напоминает персонажа с мультика», «Ты такая прекрасная», «Как же вам идёт этот цвет волос....сразу моложе на лет 10», «Перемены очень яркие!», «Цвет бомба!», – написали пользователи Сети.

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