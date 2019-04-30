Экс-солистка «ВИА Гры» перекрасила волосы в розовый цвет

Популярная украинская исполнительница, в прошлом солистка «ВИА Гры», Анна Седокова удивила поклонников новым цветом волос.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на котором предстала в новом образе. Звезда перекрасила волосы в яркий розовый цвет.
«Заметили во мне перемены? Да или нет?», – поинтересовалась Седокова у подписчиков в подписи к видео.
Позже артистка разместила фото в новом имидже, в подписи к которому рассказала, что обожает все начинать сначала.
«Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся», - написала Анна Седокова.
Подписчики оставили множество комментариев под новыми публикациями артистки.
«Какая красивая, так напоминает персонажа с мультика», «Ты такая прекрасная», «Как же вам идёт этот цвет волос....сразу моложе на лет 10», «Перемены очень яркие!», «Цвет бомба!», – написали пользователи Сети.