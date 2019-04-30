Ребенок себя плохо ведет? Ценные советы родителям от эстонского психолога Натальи Беляевой

«А вы знаете, на чем вы фокусируетесь, то и имеете?

Часто на консультациях я слышу от родителей о том, что ребёнок стеснительный, слишком эмоциональный или у него трудный характер. Так вот, пока вы живёте этим сценарием, вы не заметите другого поведения.

Я рекомендую фокусироваться на качествах, которые вы хотите усилить в ребёнке. Таким образом вы способствуете их развитию.

Каждый день именно вы выбираете: ориентир на счастье или на страдание», - поделилась своими рекомендациями Наталья.