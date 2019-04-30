Вт, 30.04.2019
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  • Ребенок себя плохо ведет? Ценные советы родителям от эстонского психолога Натальи Беляевой

Ребенок себя плохо ведет? Ценные советы родителям от эстонского психолога Натальи Беляевой

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Эстонский психолог Наталья Беляева.

ФОТО: Скриншот с Facebook

Эстонский психолог Наталья Беляева опубликовала в своем Facebook пост, в котором поделилась ценными советами с родителями.

«А вы знаете, на чем вы фокусируетесь, то и имеете?

Часто на консультациях я слышу от родителей о том, что ребёнок стеснительный, слишком эмоциональный или у него трудный характер. Так вот, пока вы живёте этим сценарием, вы не заметите другого поведения.

Я рекомендую фокусироваться на качествах, которые вы хотите усилить в ребёнке. Таким образом вы способствуете их развитию.

Каждый день именно вы выбираете: ориентир на счастье или на страдание», -  поделилась своими рекомендациями Наталья.

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