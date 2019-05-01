Три самых недоступных знака Зодиака для завоевания

Овны

Этим независимым упрямцам покровительствует Марс, а значит, они стремятся побеждать. Любовному завоеванию противятся всеми фибрами души.

Для начала подумайте, действительно ли вы так заинтересованы в отношениях с представителем этого знака Зодиака, что готовы сильно постараться ради их завоевания? Если да, действуйте!

Стратегия проста, но успех требует хорошей актёрской игры. На первом этапе проявите максимум внимания, очарования и капельку заинтересованности. Клюнул? Теперь поиграйте в дружелюбную, но неприступную крепость. Периодически отвечайте на знаки внимания, но без особого энтузиазма. В этот период Овен сделает все, чтобы получить уже привычную дозу ласки и взаимности. Медлить нельзя, нужно брать «тепленьким».

Учтите, эту игру придется вести постоянно. Стоит чуть ослабить контроль, показать Овну все грани большой и чистой любви, и он сбежит. Сохранить отношения помогут только постоянные поводы для новых больших и маленьких побед.

Козероги

Циники и скептики ни за что не станут плясать под чужую дудку. Таково их жизненное кредо. Соблазнить Козерога несложно, а вот привязать к себе, завоевав сердце - заковыристая задачка.

Астрологи подсказывают несколько слабых точек подопечных Сатурна: уважение к сильным и успешным личностям; практичность; целеустремленность. Их привлекают амбициозные партнеры, с которыми комфортно не только в любви, но и в бизнесе. Вы видите в себе такой потенциал? Если да, ненавязчиво продемонстрируйте обожаемому Козерогу радужные перспективы совместного будущего, поманите яркой морковкой.

Но не забывайте, что сладкие обещания должны подкреплять реальными шагами. Как только таковые прекратятся, рациональный Козерог разорвет отношения.

Весы

Любимчики Венеры – веселые и общительные очаровашки! Свободно говорят о любви во всех ее проявлениях, на первый взгляд кажутся легкой добычей. Увы, это не так.

Весы нравятся всем, потому как делают вид, что им нравится каждый. На самом деле они тщательно анализируют все достоинства и недостатки потенциального партнера, выбирают того единственного, с кем могут достигнуть гармонии в отношениях. Первый шаг в завоевании Весов – ваш идеальный внешний вид. Учтите, будет подмечен малейший дефект и самая незначительная неопрятность, в критический момент это станет поводом для разрыва.