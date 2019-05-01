Блогер стала жертвой травли из-за фото в обтягивающей одежде

За жизнью Кристины в соцсетях следит около миллиона человек — у девушки два популярных инстаграм-аккаунта. Там блогер выкладывает милые фото со своим молодым человеком, откровенные фото, хвастается фигурой и делится снимками из путешествий.

Недавно она отправилась в Северную Осетию, где в том числе фотографировалась на фоне достопримечательностей.

На её снимки обратил внимание один из местных пабликов и разместил их на своей странице. На них девушка позирует в бежевых толстовке и шортах, которые доходят ей до колена. А на одном из фото блогерша повернулась к камере спиной, стоя на фоне древних башен — почитаемого памятника. Казалось бы, ничего провокационного или непристойного на кадрах нет, но на Кристину обрушилась волна хейта и многочисленных оскорблений.

Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов", какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото.