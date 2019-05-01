Виктория Боня назвала три признака красивой женщины

«Знаете, дорогие, как говорят французы: «Если некрасива девочка, то в этом виновата природа, если некрасива женщина – в этом виновата она сама». C этим я абсолютно, тотально согласна. Потому как наш внешний вид – целиком и полностью наша ответственность», – заявила Виктория и перечислила главные признаки по-настоящему красивой женщины.

Во-первых, считает звезда, красивая женщина – это женщина, которая сама считает себя красивой и уверена в этом на все сто процентов. «Она не обязана быть моделью или соответствовать каким-либо стандартам. Но она счастлива быть собой. Она светится. Она влюблена в свое отражение в зеркале и транслирует это в мир». Что ж, поспорить с этим сложно – уверенность в себе действительно многое значит, передает Wday.

Во-вторых, по мнению Бони, красивая женщина должна уметь себя подать. «Она не стесняется, не зажимается, не куклится в себе. Она несет себя. Она уважает свое тело. Она знает свои границы».

И наконец, Виктория призналась, что одних только природных данных недостаточно. Красивая женщина обязательно должна быть ухоженной. При этом Боня выступила против фанатичных тренировок и жестких диет. «Она следит за собой из состояния любви и заботы. Она не душит себя диетами, но выбирает правильное питание. Она не изнуряет себя в спортзале, но следит за тонусом, силой, гибкостью и растяжкой, потому что знает, что это придаст ей бодрости. Она хорошо себя знает и умеет подчеркивать свои главные достоинства».

Вот тут-то поклонники и заметили несостыковку. Ведь сама Боня, когда видит «страшную» цифру на весах, сразу же бежит в спортзал и интенсивно занимается, пока не сбросит лишнее. Прошлой осенью она даже публично пообещала своим фолловерам ходить в зал 5 раз в неделю и попросила, если не сдержит это обещание, придумать ей наказание. А до этого, когда поправилась после отдыха в Дубае, призналась, что в спортклубе теперь проводит по 2,5 часа в день.

Многие подписчицы возмутились еще и потому, что ухаживать за собой, как это делает сама звезда, далеко не все могут себе позволить. Не каждая девушка может летать в Лондон к косметологу самой Мадонны, как это делает Боня.