Шесть обычных для женщин вещей, которые для мужчин всегда остаются загадкой

1. Почему девушки так долго прихорашиваются?

Большинство мужчин понятия не имеют, для чего девушкам нужно столько туалетных принадлежностей. И, возможно, так даже лучше для всех.

2. Почему все девушки все время говорят, что их волосы «ужасно выглядят»

Например, когда пара собирается вместе куда-то поехать, девушка часто негодует о том, как же ужасно выглядят ее волосы. Примерно в 100 процентах случаев волосы такие же красивые, как и всегда.

И это абсолютно не лесть в адрес женщин — большинство мужчин действительно совсем не понимают, почему девушки так считают.

3. Почему девушки считают, что принимать комплименты от других девушек — плохо?

Мужчинам действительно не понять ваше поведение в ситуации, когда подруга делает вам искренний комплимент. Но вы в ответ начинаете отрицать ее слова и сомневаться в своей привлекательности. Зачем вы так делаете?

4. Как успокоить ее во время истерики?

В обычной ситуации можно просто пошутить. Иногда это действительно прекрасно работает в пользу мужчин. Но так бывает далеко не всегда. Похоже, что здесь просто нет определенной формулы.

5. Почему все женщины хотят и покупают подарки на праздники?

Каждый раз на различные праздники мамы покупают небольшие подарки малознакомым людям. Например, учительнице рисования в начальной школе. Мужчины считают такую привычку женщин бессмысленной и сравнивают с медленной и болезненной пыткой.

6. Почему пассивно-агрессивный комплимент является общепринятой нормой?