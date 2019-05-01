Майский Йыхви: от изысканного балета до роскошных модных показов

В балетной столице Эстонии, Йыхви, с 27 апреля по 5 мая проходит XII Международный фестиваль балетного искусства. В предпоследний день фестиваля, 4 мая, поклонники балета вслед за модным показом могут насладиться яркой постановкой Эстонского Национального балета «Трамвай «Желание» по мотивам одноименной пьесы Теннесси Уильямса. В роли солистки на сцену выйдет блистательная балерина Алена Шкатула. В постановке также занят известный танцовщик Евгений Гриб, удостоенный за этот спектакль балетной премии 2017 года.

В весенне-летней коллекции Diana Arno характерная для ее дома моды женственность встречается с урбанистическими и спортивными элементами, чтобы воплотиться в идеальный гардероб для рабочих будней, коктейльных вечеринок и романтических отпусков под солнцем.

Iris Janvier – эстонский Дом моды, где в каждом объекте дизайна переплетаются современность, функциональность и тщательно продуманные детали. Философия бренда заключается в создании стильной женской одежды по разумным ценам, одновременно классической и современной.

После показов можно будет купить понравившиеся наряды!

Лого балетного фестиваля ФОТО: Eesti Kontsert