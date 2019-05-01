Майский Йыхви: от изысканного балета до роскошных модных показов
К балетному фестивалю в Йыхви, набирающему обороты, вскоре присоединятся известные модницы страны. 4 мая в балетной столице Эстонии пройдет модный показ от ведущих дизайнеров-модельеров. Бренды Diana Arno и Iris Janvier покажут свои шикарные коллекции.
В балетной столице Эстонии, Йыхви, с 27 апреля по 5 мая проходит XII Международный фестиваль балетного искусства. В предпоследний день фестиваля, 4 мая, поклонники балета вслед за модным показом могут насладиться яркой постановкой Эстонского Национального балета «Трамвай «Желание» по мотивам одноименной пьесы Теннесси Уильямса. В роли солистки на сцену выйдет блистательная балерина Алена Шкатула. В постановке также занят известный танцовщик Евгений Гриб, удостоенный за этот спектакль балетной премии 2017 года.
В весенне-летней коллекции Diana Arno характерная для ее дома моды женственность встречается с урбанистическими и спортивными элементами, чтобы воплотиться в идеальный гардероб для рабочих будней, коктейльных вечеринок и романтических отпусков под солнцем.
Iris Janvier – эстонский Дом моды, где в каждом объекте дизайна переплетаются современность, функциональность и тщательно продуманные детали. Философия бренда заключается в создании стильной женской одежды по разумным ценам, одновременно классической и современной.
После показов можно будет купить понравившиеся наряды!
В заключительный день фестиваля, 5 мая, в Йыхвиском концертном доме будет бесплатно работать мастерская поделок для всей семьи «Мы любим тебя, балет!» и состоится детский гала-концерт.