Мужчина, будь осторожен! Опасные женщины по знаку Зодиака

12 место - Козерог

Эти дамы склонны к рациональности и потому представляют среди всех знаков Зодиака наименьшую угрозу. Что в этом плохого? Козерожки слишком прямолинейны в жизненных вопросах, но что касается чувств, они их просто не умеют показывать. Это приводит сильный пол в замешательство.

11 место - Близнецы

Главная опасность, которая таится в женщинах-Близнецах, - это их ветреность и легкомысленность. И даже если измену такая женщина себе не позволит в силу воспитания, то легкий флирт - запросто. Это будет постоянно нервировать и бесить ее мужчину.

10 место - Овен

Овны достаточно открыты и не склонны врать. Но при этом они слишком властны и не прочь превратить своего любимого человека в подчиненного. Мало кто это стерпит.

9 место - Весы

Несомненно, Весы покладистые, гибкие и умеют сглаживать острые углы. Но при этом эти женщины слишком доверяют мнению своих лучших подруг. А еще они не могут принять никаких важных решений.

8 место - Дева

В доме женщины-Девы царит просто идеальный порядок, в этом плане она просто умница. Но есть в ней то, что ужасно бесит мужчин: эта дама критикует все вокруг, в том числе и своего избранника. Она часто бывает всем недовольна и не стесняется выяснять отношения на людях.

7 место - Стрелец

Женщины-Стрельцы слишком любят свободу и новые ощущения. Мужчинам бывает сложно угнаться за их желаниями, а если партнер окажется собственником, то разочарования точно неизбежны.

6 место - Водолей

Женщина-Водолей очень мила и дружелюбна. Опасность таится в том, что она редко к кому-то эмоционально привязывается, а домашнее хозяйство навевает ей настоящую скуку. То ли дело путешествия, вечеринки, общественные дела – вот ее настоящая стихия.

5 место - Лев

Львицы пытаются все время быть в центре внимания и потому часто могут неосознанно соперничать с мужчиной, отнимая у него его роль лидера. Мало кому это понравится, согласитесь!

4 место - Рыбы

Рыбки – существа слабые и ранимые. Такие женщины подвержены перепадам настроения и постоянно требуют внимания своего мужчины. Выдержать их непростой характер могут лишь самые стойкие.

3 место - Рак

Раки с раннего детства мечтают о браке и крепкой здоровой семье. В этом и кроется опасность. Ее скорость на пути создания собственной семьи очень пугает мужчин. При этом они обидчивы и склонны постоянно обвинять своих партнеров.

2 место - Телец

Эти женщины слишком много думают о материальном. Поэтому они вряд ли будут с человеком, который испытывает финансовые трудности. А если избранник не сможет обеспечить ее постоянно растущие запросы, тогда она просто внушит ему комплекс неполноценности.

1 место - Скорпион