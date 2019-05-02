Как меняются отношения супругов после появления ребенка?

В первое время после рождения ребенка женщина целиком уделяет время ребенку, что может вызвать в молодом отце чувство ревности и соревнование с малышом за «мамино» внимание. Эмоциональные, финансовые проблемы на почве усталости и недосыпа могут вызвать раздражение, потерю чувствительности и упадок сил в паре. Еще бы, ведь в вашей лодке появился третий пассажир и надо научиться с этим справляться. Хорошо, если у вас был опыт прохождения этого периода со старшими детьми, но если нет?

Позволить депрессии и фрустрации одолеть себя - самое простое и неудачное решение. Ребенок должен чувствовать, что мама с папой - одна команда, тогда сложный период пройдет легче и быстрее, и романтика никуда не денется.

Вот она, суровая, но обнадеживающая правда семейного быта. Принимай ее или иди домой.

1. Ограничения

Вы оба ограничитесь в тратах, развлечениях и свободном времени, но любовь с появлением малыша никуда не исчезает. Просто в приоритете окажется малыш.

2. Финансы

Придется искать статьи расходов, на которых можно сэкономить, например, кормить грудью вместо детского питания. Не надо стесняться просить помощи у родителей, друзей или родственников, принимайте вещи и деньги - вас поймут и всегда помогут.

3. «Стол переговоров»

Мириться придется чаще, чем ссориться, потому что поддержка любимого человека - важнее всего остального в этот период. Ведите разговор не категорично «Ты мне не помогаешь!», а конструктивно «Я был/-а бы рада, если бы ты искупал ребенка сегодня».

4. Личная жизнь

На какое-то время личного пространства станет совсем мало, а интимная жизнь прекратится, и это нормально. Женщины часто воспиринимают себя исключительно в роли кормящей матери для ребенка после родов, в то время как мужчина будет считать себя брошенным и разбитым. Уделяйте, пусть хотя бы несколько минут, своему партнеру, это поможет снизить стресс и избежать отдаления друг от друга.

5. Эмпатия

Едва услышав плач ребенка, мы тут же спешим его успокоить, но часто забываем, что супруг - тоже человек. Видя, как он сползает по подушке от усталости, старайтесь поддерживать его и проявлять заботу о нем. Положительные изменения, к которым это приведет, окажутся потрясающими для обоих вас.