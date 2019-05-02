Как почувствовать вкус жизни? В Таллинне стратовал новый проект для осознанной публики
27 апреля состоялось открытие проекта Fkus’а жизни. Это новый формат мероприятий для осознанной публики. Цель мероприятий научится чувствовать здесь и сейчас. Чувствовать свое тело, вкус еды, вина, воды, вкус к прекрасному, вкус ароматов, одним словом Fkus жизни.
На открытии проекта гостей ждала выставка художественного фотографа Ксении Курс. Суть данного мероприятия, была в том, что бы встретиться с разного плана людьми и поговорить об одном - об искусстве.
В первой половине мероприятия гости собирались, знакомились, рассматривали фотографии и пробовали угощения от Healthy Desserts.
Во второй половине мероприятия, вели беседу о том, что каждый увидел на фотографии и как ее понял. Автор работ Ксения Курс, сказала нам, что
«Мне кажется, на этом мероприятии у нас со зрителем состоялся внутренний диалог, воображение включилось и зритель думал.»
Создатель проекта FKUS’а жизни является Анна Лохтенко. Для нее это не просто мероприятия. Это смысл и двигатель ее жизненной философии которое она хочет разделить с близкими по духу ей людьми.
О философии проекта, Анна говорит:
«Это новый формат мероприятий для осознанной публики. Через них, я хочу показать, что можно научиться видеть в простых вещах, что-то особенное. Fkus жизни появился тогда, когда я поняла что думать о жизни не имеет никакого смысла, а вот чувствовать жизнь это совсем другое дело.
Как писал мыслитель Ошо : «люди застряли у себя в головах!». Я абсолютно разделяю эту точку зрения. Мы чаще всего делаем все на автомате, едим что бы есть, зарабатываем деньги ради денег. Некоторые люди даже в путешествия отправляются, что бы сделать побольше фотографий и потом показывать своим друзья и видимо себе что они там были. Но в момент когда они действительно находились там, они были больше озабочены тем, что бы не упустить момент и нащелкать побольше фотографий с отпуска.
Не быть в моменте «здесь и сейчас» означает не быть в том месте где ты есть.
Жить на автомате означает не жить вовсе, существовать, да, но не жить...
Цель мероприятий научится чувствовать. Чувствовать свое тело, вкус еды, вина, воды, вкус к прекрасному, вкус ароматов, одним словом Fkus жизни».
23 мая состоится уже вторая встреча. Тема мероприятия «Психосоматика: как с женщиной разговаривает ее тело». Спикером будет психолог и специалист по работе с психосоматикой - Ольга Вербицкая. Спикер приедет специально в Таллинн из Москвы. Мероприятие будет длится 2,5 часа и включает в себя теоретическую часть о том, как именно женский организм реагирует на психосоматику, а так же будет дискуссионная часть в формате «вопрос-ответ» где вы сможете задать волнующие вас вопросы. Создатель проекта Fkus’a Жизни сама проверяет и обучается у всех спикеров которые участвуют в проекте. Всегда можно быть уверенным, что вас ждет только самые лучшие темы и практики которые правда работают!