Как почувствовать вкус жизни? В Таллинне стратовал новый проект для осознанной публики

«Это новый формат мероприятий для осознанной публики. Через них, я хочу показать, что можно научиться видеть в простых вещах, что-то особенное. Fkus жизни появился тогда, когда я поняла что думать о жизни не имеет никакого смысла, а вот чувствовать жизнь это совсем другое дело.

Как писал мыслитель Ошо : «люди застряли у себя в головах!». Я абсолютно разделяю эту точку зрения. Мы чаще всего делаем все на автомате, едим что бы есть, зарабатываем деньги ради денег. Некоторые люди даже в путешествия отправляются, что бы сделать побольше фотографий и потом показывать своим друзья и видимо себе что они там были. Но в момент когда они действительно находились там, они были больше озабочены тем, что бы не упустить момент и нащелкать побольше фотографий с отпуска.

Не быть в моменте «здесь и сейчас» означает не быть в том месте где ты есть.

Жить на автомате означает не жить вовсе, существовать, да, но не жить...

Цель мероприятий научится чувствовать. Чувствовать свое тело, вкус еды, вина, воды, вкус к прекрасному, вкус ароматов, одним словом Fkus жизни».