Шесть признаков женщины, которая себя обесценивает

Уверенность в себе — важное качество в нашем современном мире, которое представляет собой некий щит, защищающий от пагубного влияния окружающих. Женщина, знающая себе цену, не позволит обращаться с собой неподобающим образом. Но какие же наши действия могут этому помешать?

Шесть поступков женщины, которыми она сама себя обесценивает

1. Экономить на себе

Речь идёт не только о финансах, но также времени и силах. Женщина, которая себя недолюбливает, предпочитает выкладываться для мужчины в ущерб себе. Она может недосыпать и недоедать, лишь бы другим людям, особенно её избраннику, было хорошо. Времени для самой себя, например, почитать книгу или сходить в салон красоты, у неё не находится.

2. Подстраиваться под других

Такая женщина готова бросить все свои дела и примчаться к вам на помощь в самое неудобное для себя место и время. Она может достаточно поздно заметить, что этого никто не ценит. Мужчина будет уважать лишь ту женщину, которая придерживается собственных нерушимых принципов.

3. Сомневаться в себе

Вероятно, каждую из нас хотя бы раз посещала мысль, что мы в чём-либо недостаточно хороши. Обычно мы не позволяем таким мыслям мешать нам заниматься любимым делом или достигать поставленных целей. Однако женщина с низкой самооценкой чаще всего даже не пытается что-то сделать или изменить, не веря в свой успех.

4. Не принимать похвалу и комплименты

Слыша приятные слова в свой адрес, не знающая себе цену женщина либо отмахивается, либо убеждает себя, что человек всего лишь жалеет её или пытается быть милым. Низкая самооценка не позволяет нам поверить, что окружающим мы действительно небезразличны и они могут замечать в нас хорошее.

5. Сравнивать себя с другими

Уверенная в себе женщина не станет равняться на других или завидовать им. Она принимает себя такой, какая есть — со всеми недостатками и достоинствами. Мужчины остро чувствуют, когда женщина не удовлетворена своими данными, со временем они и сами начинают замечать в ней изъяны.

6. Обесценивать мужчину