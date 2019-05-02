Спортсменка фитнес-бикини назвала продукты, убивающие женскую красоту

Спортсменка фитнес-бикини Валерии Барченко опубликовала рекомендации об отказе от определенных продуктов, который по ее мнению должен быть обязательным для женщин, желающих надолго сохранить моложавую внешность и стройность, пишет Medikforum.ru. В частности, по мнению спортсменки, женщинам нужно с опасением относиться к соли – ее употребление может стать главной причиной отеков под глазами по утрам. Если женщина хочет избавиться от лишнего веса, ей следует снизить употребление соли, иначе справиться с задачей не получится, полагает Барченко.

Такие продукты, как фастфуд, газированные напитки, чипсы, сухарики, майонез, колбаса, полуфабрикаты для быстрого приготовления необходимо полностью исключить из своего рациона, сообщила спортсменка. По ее словам, их употребление опасно для пищеварения, поскольку в своем составе такие продукты содержат соль и пищевые добавки - трансжиры, красители, и другие. При этом они очень калорийны и содействуют увеличению веса, что точно не улучшает внешность.

Валерия Барченок напомнила, что женщинам после наступления 45 лет крайне важно следить за своим рационом, поскольку контролировать вес в этом возрасте становится особенно сложно. Она посоветовала женщинам 45+ отказаться от регулярного употребления картофеля и моркови как наиболее калорийных овощей.

Из алкоголя без опасения за фигуру спортсменка фитнес-бикини считает приемлемым бокал сухого красного вина. В целом алкоголь губит женщинам внешность – он не только калориен, но еще и обезвоживает, приводит к сухости кожных покровов, провоцирует появление морщин и купероза.