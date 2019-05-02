​ Как правильно выбрать обувь в интернет-магазине и не прогадать с размером

Интернет-продажи увеличивают объемы с каждым днем. Людям нравится покупать нужные вещи в Интернете. Никуда не надо ходить, ничего мерять и изнывать от усталости после очередного шопинга. Можно прилечь на диване, полистать странички интернет-магазина и выбрать понравившуюся модель. Только чтобы покупка оказалась действительно удачной, следует знать, как правильно выбирать обувь в интернет-магазинах, пишет Joinfo.ua.

На что обратить внимание при выборе обуви онлайн?

Прежде всего вам надо правильно измерить длину своей стопы. Даже если вы уверены, что у вас 38 размер, это не значит, что обувь с таким показателем именно этого производителя вам подойдет. Вам нужно знать длину своей стопы в сантиметрах и от этого уже отталкиваться в поиске нужного вам размера на сайте магазина.

Возьмите стандартный лист бумаги, положите на пол, наступите на него ногой, без обуви и носков, разумеется. Ваша пятка должна упираться в твердую устойчивую поверхность, например стопка тяжелых книг, стена и пр. Обведите ручкой или карандашом очертания своей стопы, держите пишущий предмет строго вертикально, чтобы случайно не увеличить или не уменьшить реальные размеры.

С помощью линейки прочертите линию от самой выступающей точки пятки до середины большого пальца на рисунке стопы. Теперь измерьте длину получившейся линии. И запишите результат. Этот показатель будет вашим главным ориентиром в выборе обуви в интернет-магазине.

Также важно измерить ширину стопы –для этого прочертите поперечную линию, соединяющую точки, которые следует поставить в самых выступающих местах, примерно они находятся в области «косточки» - сустава под большим пальцем и у основания мизинца. Обувь часто отшивают на узкую, среднюю и широкую ножку. При заказе обязательно обсудите с менеджером магазина, подойдет ли под ваши параметры именно эта пара, возможно, вам предложат выбрать из других имеющихся вариантов.

Если вы намерены купить туфли или ботинки на каблуке, то хорошо продумайте его высоту и ширину. Найдите в своем гардеробе самые удобные туфли и измерьте высоту комфортного вам каблука. Не стоит рисковать и брать воон те красивые туфельки на высоченной шпильке, вам они могут не подойти, и вы зря потратите деньги.

Выбирая сапоги или высокие ботинки, обязательно измерьте ширину голенища. Если у вас полноватые икры или слишком худенькие ножки, то этот параметр будет одним из самых важных в подборе идеальной пары сапожек.

Теперь, имея все необходимые параметры, вы можете выбрать обувь в любом интернет-магазине, пользуясь их таблицами размеров, но еще лучше, если вы позвоните менеджеру, с которым сможете обсудить все интересующие вас вопросы, высказать пожелания и опасения.

Специалисты советуют зимнюю и спортивную обувь выбирать на полразмера больше, чтобы можно было надевать теплые носки и чувствовать себя удобно во время тренировок.