Какие болезни человека может вылечить домашняя кошка

В некоторых ситуациях, даже был установлен прямой механизм воздействия кошки на человека. Так, например, доказано, что кошачье мурчание «звучит» на частотах, которые благотворно влияют на человеческую клеточную регенерацию, пишет Joinfo.ua. Рассказываем и о других проблемах со здоровьем, которые помогает устранять самая обычная домашняя кошка.

Болезни сердца и повышенное давление

За счёт того, что кошка своим присутствием напрямую снижает стресс, наблюдается заметное снижение кровяного давления, уменьшение нагрузки на сердце и общее улучшение самочувствия пациентов. Исследования некого Карена Аллена из Университета штата Нью-Йорк доказало, что у владельцев кошек необычайно низкий уровень кортизола в крови, даже при явном наличии стрессовых ситуаций.

Укрепление психического здоровья

Исследования на эту тему проводились часто и неоднократно. Одно из последних – масштабный опрос с подачи благотворительного фонда защиты кошек, проводимый по всей Великобритании. Примерно 87 процентов владельцев кошек отметили серьёзное улучшение своего психологического состояния после появления кошки в их жизни. И 76 процентов отметили тот факт, что рядом с кошкой куда проще противостоять стрессу. Не говоря уж о конкретной пользе для психики от контакта с кошками людей, страдающих от депрессии и разных форм аутизма.

Укрепление иммунитета

Наличие хотя бы одного домашнего животного в доме, где есть дети, способствует развитию у них более эффективного иммунитета и формированию устойчивости к различным аллергическим реакциям. Считается, что антигены, присутствующие в кошачьей шерсти и в бактериях, на ней обитающих, дают иммунной системе человека нужную «тренировку», не подвергая серьёзному риску для здоровья. Но только на ранних этапах развития. Когда иммунитет уже сформирован, кошки точно также могут вызывать острую аллергическую реакцию.

Заживление сухожилий и мышц

Кошки могут издавать звуки с частотой от 20 до 140 герц, но чаще всего останавливаются на низкочастотном мурчании. А как показали исследования, вибрации с частотой 18-25 Гц положительно влияют на скорость клеточной регенерации. Быстрее восстанавливаются суставы, мышцы и сухожилия.

Дистанционное влияние