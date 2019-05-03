Вечер полный женственности, гламура и моды! Womens Club вновь порадует таллинских женщин шикарной программой

«Концепция женских праздников не меняется, всех прекрасных дам ждут подарки, приветственный напиток и разнообразная программа. Лето уже стучится в дверь, показ летней коллекции от Ivo Nikkolo и Mosaic помогут составить летний образ. Особенным этот показ сделает то, что на сцену выйдут неповторимые королевы, титулованные мисс Эстонии прошлых лет. В этом году конкурс отмечает свое тридцатилетие, показ поможет женщинам получить мотивацию, ведь все королевы, даже спустя годы, выглядят просто сногсшибательно. Кстати, давно ли вы держали в руках фотографии на бумаге. На нашем вечере каждая сможет сразу получить распечатанное фото от Prime fotoboks»,- сказала Людмила.