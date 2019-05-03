Вечер полный женственности, гламура и моды! Womens Club вновь порадует таллинских женщин шикарной программой

В пятницу, 10 мая на террасе кафе Varblane пройдёт по весеннему сочный и яркий Womens Club, вечер полный женственности, гламура, моды и шика. Начало мероприятия в 20.00.
Очередной вечер серии женских мероприятий Womens Club на этот раз пройдёт 10 мая в Varblane. Женщины смогут провести вечер вдыхая майские ароматы и наслаждаясь весенним воздухом на террасе кафе Varblane.
По словам организатора мероприятия Людмилы Карпиковой всех гостей, как обычно, ждут подарки.
«Концепция женских праздников не меняется, всех прекрасных дам ждут подарки, приветственный напиток и разнообразная программа. Лето уже стучится в дверь, показ летней коллекции от Ivo Nikkolo и Mosaic помогут составить летний образ. Особенным этот показ сделает то, что на сцену выйдут неповторимые королевы, титулованные мисс Эстонии прошлых лет. В этом году конкурс отмечает свое тридцатилетие, показ поможет женщинам получить мотивацию, ведь все королевы, даже спустя годы, выглядят просто сногсшибательно. Кстати, давно ли вы держали в руках фотографии на бумаге. На нашем вечере каждая сможет сразу получить распечатанное фото от Prime fotoboks»,- сказала Людмила.
Все женщины, особенно перед пляжным сезоном, стараются привести себя в форму. Получить гастрономическое удовольствие и при этом не беспокоиться о лишних калориях поможет FitFood, который предлагает женщинам здоровые закуски из гуакамоле и домашнего хлеба. Первый в мире шоколад Red Chocolate, где на 50% меньше калорий, чем в обычном шоколаде, подарит каждой женщине коробку конфет без вреда фигуре.
“Звучит как сказка, не правда ли? Цель нашего мероприятия сделать из каждой Золушки королеву балла. На Womens Club каждая гостья будет королевой, и ей не надо будет беспокоится за то, что карета в полночь превратиться в тыкву. Все подарки самые настоящие, всех ждут розыгрыши и сюрпризы от наших партнёров. Glanz ja Glamuur и Royal Effem Beauty Club порадуют каждую гостью подарками. Все женщины любят цветы, Flowerbed украсит столы прекрасными цветочными композициями и разыграет подарок среди гостей. Kalakala ja Pojad порадует самыми свежими и лучшими устрицами. Pernod Ricard презентует изысканный французский аперитив Lillet Blanc»,- поделилась Кятлин Рохилайд Альясте, вторая фея, организующая прекрасное женское мероприятие Womens Club.
Билеты на майское мероприятие в продаже в Piletilevi. Ведущий вечера неотразимый Юхан Круль, а запечатлеть праздник поможет известный светский фотограф Эрленд Штауб.
До встречи 10 мая в Varblane!