1 мая состоялся эксклюзивный мастер-класс от Cuneyt Ozketen для специалистов в представительстве Bellapierre Cosmetics.

30 апреля Bellapierre Cosmetics праздновал первый день рождения нового представительства. Мероприятие посетило более 60 гостей. Каждый гость получил подарочный пакет от Bellapierre Cosmetics с подарками.

Программой мероприятия был Makeup Show от главного гостя- Cuneyt Ozketen. Cuneyt - любимец более 14 тысяч подписчиков в Instagram уже на протяжении многих лет работал с самыми эксклюзивными ведущими дизайнерами такими как: Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Missoni, Mango и другими. Он подарил многим всемирно-известным звездам креативные, гламурные и безупречные образы, также принимал участие в Fashion Show в Истанбуле и Милане. Работы талантливого визажиста были замечены по всему миру и были опубликованы в журналах Cosmopolitan, Marie Claire, Hello. Это не просто его карьера- это страсть и любовь к своему делу.

Cuneyt окунул всех гостей в мир красок и техник, а также показал большое преимущество продуктов Bellapierre Cosmetics, которым является, в первую очередь, качество и легкость использования. Во время показа дневного и вечернего макияжа все гости еще раз убедились, что продукты подходят как профессионалам, так и любителям макияжа.

Моделью показа была талантливый дизайнер, Анастасия Балак. По словам модели, ощущение на коже было очень легким. Все смотрелось очень аккуратно и натурально, не смотря на то, что для вечернего макияжа уже было использовано больше продуктов.

Очаровательня Элина Нечаева поделилась своим опытом использования косметики Bellapierre ,так как уже на протяжении многих лет использует эти продукты. Mrs.Sweden Globe 2018, Оксана Свиридова-Хэрради, рассказала о своем опыте работы с продукцией Bellapierre уже на протяжении 12 лет в международных проектах.

Эмоциональным моментом мероприятия стала церемония награждений для партнеров Bellapierre Cosmetics, некоторые из которых уже на протяжении 10 лет поддерживают концепцию здорового макияжа.