Вера Брежнева поразила Сеть латексным нарядом

Популярная исполнительница, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева порадовала фаном откровенным снимком, пишет Ivona.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в пикантном образе. На свежем фото артистка запечатлена в черном латексном мини-платье и длинных перчатках. На снимке Вера Брежнева предстала без макияжа и с распущенными волосами.
В подписи к новой публикации артистка добавила несколько строк с новой песни «Я не святая». “
«Только взять себя в руки. Я смогу если руки твои», - написала певица.
Поклонникам артистки понравился смелый образ.
«Как ты красива сегодня», «Невыносимая, невыносимо красивая...», «Вера, вы чудо. Спасибо за радость, которую вы несёте!», «Секси», «Шикарная», «Красотка», «Идеальная», - пишут в комментариях