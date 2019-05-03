С чем носить велосипедки: пять лучших образов

Велосипедки пришли к нам из спорта — раньше они были униформой всех профессиональных велосипедистов, потом распространились на другие виды спорта, а в 1990-е они стали одеждой на каждый день. В начале 2000-х тренд на велосипедки был забыт, но, как оказалось, не навсегда — после показа Alexander Wang весна-лето 2017 мы узнали, что и в наше время можно найти велосипедкам применение и носить их не только в спортзале.

В сегодняшних боди-позитивных реалиях велосипедки может носить любая женщина, причем в любом возрасте. Правила для всех универсальны: бедра должны быть полностью закрыты, а края велосипедок не должны «врезаться» в кожу, пишет Lady.mail.ru.

Мы решили показать, как нужно носить велосипедки, и представляем 5 лучших образов с самой модной одеждой лета.

С худи

Толстовка должна смотреться как платье. Носить ее также можно с поясной сумкой, как Ким Кардашьян. Что касается обуви, это могут быть не только кроссовки, но и босоножки (рекомендуем остановиться на минималистичных бежевых на шпильке), сандалии, шляпки и даже казаки.

С жакетом

Жакет можно носить как на голое тело (главное, чтобы зона декольте была не слишком глубокой, так и под топ, футболку или тонкий трикотажный свитер. Если длина велосипедок позволяет, так можно пойти и в офис — образ можно дополнить рубашкой. Под жакет с велосипедками подходят как кроссовки, так и лодочки.