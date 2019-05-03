Девушка попала в аварию, но первое, что она проверила, была стойкость помады

В тот день Тэрин просто ехала по своим делам, когда машина впереди неё резко затормозила. Тэрин не успела остановиться и, как это бывает, клюнула другой автомобиль в задний бампер, на десерт получив подушкой безопасности в лицо.

После того как всё уладилось, Тэрин обнаружила на материале подушки след от стойкой помады марки Джеффри Стара. С ужасом представляя, что сейчас происходит на её лице, девушка посмотрелась в зеркало. И чудо чудесное — с косметикой всё было в порядке. Тэрин быстренько сделала фото и выложила его в "Твиттер".

«Если кому интересно, насколько стойкая помада у Джеффри Стара, — я только что попала в аварию и помада отпечаталась на подушке безопасности, но с лицом всё ок!»

В комментариях тут же собрались подписчики девушки, которые не могли решить, пугаться им за Тэрин или смеяться над её приоритетами. Некоторые поделились похожими историями, а под конец с девушкой связался представитель компании Джеффри Стара и предложил утешительный подарок — палетку теней.

«Давайте просто остановимся на минуточку и восхитимся гениальностью Джеффри Стара»

«Ты в прямом смысле поцеловала свою машину на прощание»

«Помада такая крепкая, что защитила твои губы от порезов! Ею нужно снабжать наши войска»