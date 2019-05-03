«Как ты узнал?» Идеальные подарки для каждого знака Зодиака

Чтобы ваш сюрприз оценили по достоинству и человек остался довольным, узнайте, от какого подарка придут в восторг разные знаки Зодиака. Так вы сможете угодить даже самым требовательным из них, пишет Fabiosa.ru.

Идеальные подарки для каждого знака Зодиака

1. Овен

Одежда, косметика, красивые аксессуары. Овны тщательно следят за собой и точно оценят подарок, который сделает их ещё красивее.

2. Телец

Сертификат на массаж или в спа-салон, комплект постельного белья. Никаких фоторамок или подарков с приколами — только практичные вещи.

3. Близнецы

Приставка, настольная игра. В отличие от Тельцов, Близнецы ценят необычные вещи и подарки-розыгрыши.

4. Рак

Винтажные предметы интерьера, сертификат на курсы или мастер-класс. Представителей этого знака отличает любознательность и стремление к новым открытиям.

5. Лев

Большое зеркало, написанную на заказ картину с его изображением. Любой сюрприз, который «погладит» эго Льва.

6. Дева

Практичные и прагматичные Девы сами намекнут вам, что хотели бы получить в подарок. Это может быть бьюти-гаджет, сумочка или сертификат на массаж.

7. Весы

Кошельки, органайзеры, наручные часы. Весы ценят серьёзные и полезные подарки. Никаких плюшевых мишек и подушек!

8. Скорпион

Солидные изделия из натуральных материалов — дерева, камня. Продукции известных брендов. Главное — не пытаться сэкономить на подарке для Скорпиона.

9. Стрелец

Книга, квадрокоптер, билеты в театр или на выставку. Как и Раки, Стрельцы очень любознательные и разносторонние.

10. Козерог

Предметы декора, красивая пижама, шерстяной плед. Козероги — заядлые домоседы, которые высоко ценят тепло и уют.

11. Водолей

Аксессуары для автомобиля, наушники, смарт-часы. Водолею непременно понравятся вещи, которые упростят ему жизнь.

12. Рыбы

Стильный чемодан, камера GoPro, путеводитель. Всё, что связано с путешествиями и отдыхом.