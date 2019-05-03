Что нельзя делать во время менструации? ТОП-5 вещей

1. Силовые тренировки

Не стоит во время месячных отказываться от физических упражнений полностью. Но если вы поклонница силовых тренировок, врачи советуют вам временно сменить спортивное направление в пользу коротких интенсивных занятий и йоги. Дополнительный вес, который используется при выполнении силовых упражнений, может привести к опущению матки или влагалища. Дома засиживаться тоже не стоит, кровь имеет свойство застаиваться и причинять еще больше боли.

2. Секс без презерватива

То, что во время месячных невозможно забеременеть - миф, шансы так же велики, как и в остальные дни цикла. Так что если в ваши ближайшие планы не входит материнство, не забывайте пользоваться барьерными контрацептивами и во время месячных. К тому же это обезопасит вас и вашего партнера от инфекций и воспалений органов малого таза. Менструальная кровь - идеальная среда для активного развития инфекций половой системы. Не нужно отказываться от секса на время менструации, если такая интимная близость устраивает обоих партнеров. Достаточно соблюдать элементарные правила интимной гигиены.

3. Горячая ванна

Даже если вы большая поклонница саун, парилок и горячих ванн, во время месячных врачи настоятельно рекомендуют отказаться от этих занятий. При высоких температурах может усилиться кровотечение за счет расширения сосудов, и менструация из просто обильной может превратиться в кровотечение со всеми неприятными последствиями - потеря крови, озноб, слабость, головокружение и даже анемия. К тому же шейка матки во время критических дней расширяется и теряет свою защиту. Водопроводная вода не отличается особой чистотой и при проникновении во внутренние органы малого таза может привести к инфекции или воспалительным процессам.

4. Строгая диета

Строгая диета и правильно питание - далеко не всегда одно и то же. От первого во время месячных следует отказаться, второго - врачи рекомендуют придерживаться. На время менструаций следует отказаться от соленой и копченой пищи (колбас и сыров, например), увеличить количество потребляемых фруктов и овощей, а также воды, чтобы избежать отечности. Но стакан воды и два яблока в день - это не диета и полезной она не будет как во время месячных, так в любой другой день цикла.

5. Таблетки