Пт, 3.05.2019

Рецепт окрошки на минеральной воде

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Окрошка. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Окрошка сегодня является довольно распространенным блюдом. Ее готовят во многих семьях, но стоит помнить некие правила, чтобы окрошка порадовала вкусом, пишет Ivona.

  • Используйте много свежих овощей и зелени.
  • С зеленью абсолютно не церемоньтесь. Кладите все, что есть под рукой.
  • Используйте специи.
  • Легкая кислинка и горчинка сделают блюдо пикантным, интересным.
  • Вливайте воду только после того, как заправили овощи.
  • Используйте исключительно ледяную воду или перед употреблением подержите 30 минут в холодильнике.

У окрошки появилось множество отличающихся друг от друга рецептур - на квасе, на кефире, с лимонной кислотой, а мы сегодня поделимся с вами рецептом с добавлением минеральной воды.

Ингредиенты:

  • Картофель 4 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Огурцы 5 шт.
  • Салями 150 г
  • Редис 220 г
  • Зеленый лук пучок
  • Кефир 1 л
  • Минеральная вода 900 мл
  • Соль, уксус по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить картофель, остудить, очистить и порезать небольшими кубиками.
  2. Яйца отварить вкрутую, промыть под холодной водой, очистить и измельчить. 
  3. 4 огурца порезать мелко,1 - натереть на терке.
  4. Салями порезать небольшими кубиками.
  5. Редис натереть на терке.
  6. Лук мелко порезать, часть посыпать солью и потолочь.
  7. Сложить все ингредиенты в большую кастрюлю.
  8. Налить холодный кефир.
  9. Добавить холодную газированную воду.
  10. Посолить.
  11. Добавить уксус по вкусу, перемешать и остудить.
  12. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

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