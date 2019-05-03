Рецепт окрошки на минеральной воде

Окрошка сегодня является довольно распространенным блюдом. Ее готовят во многих семьях, но стоит помнить некие правила, чтобы окрошка порадовала вкусом, пишет Ivona.
- Используйте много свежих овощей и зелени.
- С зеленью абсолютно не церемоньтесь. Кладите все, что есть под рукой.
- Используйте специи.
- Легкая кислинка и горчинка сделают блюдо пикантным, интересным.
- Вливайте воду только после того, как заправили овощи.
- Используйте исключительно ледяную воду или перед употреблением подержите 30 минут в холодильнике.
У окрошки появилось множество отличающихся друг от друга рецептур - на квасе, на кефире, с лимонной кислотой, а мы сегодня поделимся с вами рецептом с добавлением минеральной воды.
Ингредиенты:
- Картофель 4 шт.
- Яйца 4 шт.
- Огурцы 5 шт.
- Салями 150 г
- Редис 220 г
- Зеленый лук пучок
- Кефир 1 л
- Минеральная вода 900 мл
- Соль, уксус по вкусу
Приготовление:
- Отварить картофель, остудить, очистить и порезать небольшими кубиками.
- Яйца отварить вкрутую, промыть под холодной водой, очистить и измельчить.
- 4 огурца порезать мелко,1 - натереть на терке.
- Салями порезать небольшими кубиками.
- Редис натереть на терке.
- Лук мелко порезать, часть посыпать солью и потолочь.
- Сложить все ингредиенты в большую кастрюлю.
- Налить холодный кефир.
- Добавить холодную газированную воду.
- Посолить.
- Добавить уксус по вкусу, перемешать и остудить.
- Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!