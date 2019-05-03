Пт, 3.05.2019
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  • Выглядим - дорого, тратим - мало: одиннадцать советов для тех, кто предпочитает экономить

Выглядим - дорого, тратим - мало: одиннадцать советов для тех, кто предпочитает экономить

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Модная одежда.

ФОТО: Instagram

Выглядеть дорого мечтает почти каждая женщина. Но понимаем ли мы, что «дорого» - это не значит тратить баснословные деньги на исключительно дизайнерские вещи? Создать стильный образ можно и при среднестатистических доходах, просто руководствуясь несколькими советами профессиональных стилистов, пишет Fabiosa.ru.

1. Цветовая гамма

Землистые оттенки никому не к лицу, как и слишком кричащий принт. Сейчас актуальны пастельные тона. Такая спокойная гамма не просто стильная, но и придает женщине молодости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. Парфюм

Каждая женщина имеет свой неповторимый запах. Давать общие рекомендации достаточно сложно, но есть одно правило для всех: стоит избегать слишком сладких и приторных ароматов.

3. Украшения

Вопреки распространенному мнению, бижутерия для создания «дорогого» образа отнюдь не под запретом. Лучше, если это будут изделия из тяжелого металла, не блестящие и без «гламурных» стразиков.

4. Верхняя одежда

Классика никогда не выходит из моды. Поэтому, выбирая куртку или пальто, лучше отдать предпочтение проверенным временем фасонам - они никогда не будут выглядеть дешево.

5. Качественная сумка

Не стоит гоняться за подделками мировых брендов. Лучше выбрать классическую модель из качественного материала без обилия декора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Правильный мэйкап

Особое внимание уделите качественной основе – тональному крему и пудре. Отдайте предпочтение нюдовым тонам в макияже, но не забудьте про яркую помаду. Красная холодного оттенка – это незыблемая классика.

7. Собственный портной

На самом деле, одежда, сшитая на заказ - не такое уж и заоблачное удовольствие. Зато она будет сидеть идеально, ведь она создавалась по вашим меркам и подогнана по особенностям вашей фигуры.

8. Образ делают детали

Ширпотребные пуговицы, катышки на свитерах или распустившийся шов заставляют даже самые дорогие и эксклюзивные вещи выглядеть неряшливо и дешево.

9. Глажка паром

Забудьте про утюг! Если гладить вещи паром, вид у них будет словно вы только что принесли их из дорогой химчистки.

10. Заправленная блуза

Знаете ли вы, что вещам навыпуск лучше предпочитать заправленные в брюки или юбку? Образ от этого только выиграет.

11. Лодочки

Даже наряд, состоящий из базовых вещей, самые обычные яркие лодочки могут сделать дорогим и стильным. Не имеет значения, где вы их приобретете - в массмаркете или у люксовых брендов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как видите, даже имея средний бюджет, можно позволить себе выглядеть роскошно. Поделитесь этим материалом со своими друзьями, им тоже будет полезно услышать эти советы!

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