Пять жертв, на которые шли женщины в прошлом ради красоты

Однако жертвы во имя красоты — бич не только нашего времени. Сегодня мы расскажем вам о самых опасных и отчаянных вещах, которые наши предки делали, чтобы не отставать от моды.

5 жертв, на которые шли женщины в прошлом ради красоты

1. Отравление мышьяком

В викторианской Британии этот яд использовался повсеместно — при изготовлении свечей, штор, обоев. С помощью мышьяка в 18-19 веках добивались модного в ту эпоху изумрудного цвета. Женщины наряжались в ярко-зелёный с ног до головы. Они носили «ядовитые» платья, перчатки, туфли. Сильнее всего от мышьяка страдали портнихи, пишет Fabiosa.ru.

2. Спиливание зубов

В Индонезии каждый подросток должен пройти обязательный ритуал — спиливание клыков. Жители острова Бали полагают, что острые зубы помогают отогнать злых духов. Кроме того, данный ритуал символизирует переход во взрослую жизнь. Индонезийцы придерживаются его по сей день.

3. Ядовитая косметика

Кремы и лосьоны для отбеливания кожи и удаления веснушек содержали большое количество ртути и цианида. Накопление в организме этих ядовитых веществ заметно сокращало жизнь женщин.

4. Перевязывание груди

Стандарты красоты разных эпох сильно отличаются. Если сейчас привлекательными считаются обладательницы пышного бюста, у средневековых женщин не должно было быть никаких округлостей. Плоская грудь, узкие бёдра, тонкие губы — вот какая внешность была в почёте. Чтобы отвечать канонам красоты, девочки с самого детства туго перевязывали грудь — благодаря этому молочные железы переставали развиваться.

5. Токсичная краска для волос

В состав красителей, которыми пользовались женщины 19-го века, входили свинец или нитрат серебра, которые поражали их волосы, кожу и лёгкие. Самое интересное, что результат окрашивания мог быть самым непредсказуемым. К примеру, вместо чёрного цвета волос женщина могла получить зелёный.