Не мужчина, а тряпка: три самых ненадежных знака Зодиака

Астрологи выделяют три самых ненадеждных знака Зодиака, которых иногда называют «тряпками», а не мужчинами, пишет Fabiosa.ru.

Рак

Нередко Раки – прекрасные семьянины. Когда нужно, они посидят с детьми, приготовят обед, съездят к теще на подмогу. При этом, их самый большой недостаток – нерешительность, неуверенность, мягкотелость. Раки очень привязаны к своим мамам, поэтому не удивляйтесь, если слово матери (пусть и порой абсурдное) всегда будет для него законом. Несмотря на обилие положительных качеств, супруга Рака редко может признать, что жизнь с ним – как за каменной стеной.

Весы

Весы – умные, рассудительные, здравомыслящие. Они – прекрасные друзья и товарищи, с ними никогда не соскучишься. Но с таким мужем сможет ужиться только сильная женщина, которая вложит в него немало усилий. Ей придется его мотивировать на поступки. Мужчина-Весы нередко ленив. Ему проще сказать, чем сделать. Весы нередко используют в своей речи утверждение, что счастье не в деньгах, таким образом оправдывая свою неамбициозность и лень.

Рыбы

Рыбы – мужчины, парящие в облаках. В своих мыслях они – успешные, состоявшиеся и сильные личности. Но, чтобы претворить эти мечты в жизнь, нужно много сил и времени. По этой причине Рыбам проще сойтись с сильной женщиной, которая будет «тянуть» на себе всю семью. А он продолжит грезить о невероятном, ведь мечты должны когда-то сбываться!

Безусловно, из каждого правила бывают исключения, и все вышеперечисленное может и не присутствовать в вашем избраннике. Если он осознал свои слабости и решил их побороть раз и навсегда, то назвать его тряпкой не повернется язык!