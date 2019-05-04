Суровая правда! Пять признаков того, что вы раздражаете мужчину

Неравная коммуникация

Обратите внимание на ваш диалог, если 80% информации исходят от вас, скорее всего, мужчина не заинтересован в общении с вами. Он нехотя поддакивает на ваши фразы, но мыслями уже давно избавился от навязчивого собеседника и веселится с более интересными коммуникационными партнерами.

Язык тела

Если мужчина слушает вас со скрещенными руками и всячески пытается отстраниться от вас, знайте – вы ему неинтересны! Если мужчина еще и пытается двигаться в противоположную сторону, вы его точно раздражаете.

Вас постоянно останавливают

Если ваш «интересный» пересказ останавливают и говорят что-то вроде «я это уже слышал», значит мужчине-собеседнику не очень интересно повторно слышать новость из ваших уст, и он хочет прервать этот диалог.

Собеседник тяжело вздыхает

Если ваш собеседник начинает тяжело дышать, и вы встретили его не с пробежки или тренажерного зала, значит, скорее всего, подсознательно он начинает страдать от скуки. Тело не может скрыть этого досадного чувства и вызывает зевоту и тяжелые вздохи.

Односложные ответы

Если на ваши сложные и интересные вопросы, требующие аргументации, отвечают просто да или нет, тогда, скорее всего, вы зря тратите время. Мужчина-собеседник не хочет тратить свои силы на продуманный ответ, он сохраняет энергию для более важного диалога. Так что не тратьте время и найдите собеседника поразговорчивей!