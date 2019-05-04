Суровая правда! Пять признаков того, что вы раздражаете мужчину

Часто бывает, что во время разговора с мужчиной многие наивно полагают, что ваше общество приятно вашему собеседнику. Но стоит после чудесного диалога отойти на пару шагов, и мужчина-собеседник выдыхает с огромным облегчением, пишет Fabiosa.ru. Как же вовремя разговора понять, вызываете ли вы раздражение у собеседника, может быть, он слишком воспитан, чтобы попытаться отделаться от вашей компании? Предлагаем вашему вниманию пять признаков того, что вы все-таки раздражаете мужчину.
Неравная коммуникация
Обратите внимание на ваш диалог, если 80% информации исходят от вас, скорее всего, мужчина не заинтересован в общении с вами. Он нехотя поддакивает на ваши фразы, но мыслями уже давно избавился от навязчивого собеседника и веселится с более интересными коммуникационными партнерами.
Язык тела
Если мужчина слушает вас со скрещенными руками и всячески пытается отстраниться от вас, знайте – вы ему неинтересны! Если мужчина еще и пытается двигаться в противоположную сторону, вы его точно раздражаете.
Вас постоянно останавливают
Если ваш «интересный» пересказ останавливают и говорят что-то вроде «я это уже слышал», значит мужчине-собеседнику не очень интересно повторно слышать новость из ваших уст, и он хочет прервать этот диалог.
Собеседник тяжело вздыхает
Если ваш собеседник начинает тяжело дышать, и вы встретили его не с пробежки или тренажерного зала, значит, скорее всего, подсознательно он начинает страдать от скуки. Тело не может скрыть этого досадного чувства и вызывает зевоту и тяжелые вздохи.
Односложные ответы
Если на ваши сложные и интересные вопросы, требующие аргументации, отвечают просто да или нет, тогда, скорее всего, вы зря тратите время. Мужчина-собеседник не хочет тратить свои силы на продуманный ответ, он сохраняет энергию для более важного диалога. Так что не тратьте время и найдите собеседника поразговорчивей!
Эти 5 пунктов научат вас не тратить свою коммуникабельность на людей, которые явно незаинтересованы в общении с вами. Приглядывайтесь к собеседникам и тогда избавите себя от проклинающих и унижающих сплетен у вас за спиной. Обращайте внимание на язык тела и баланс в диалоге, и тогда точно не попадете в унизительное положение.