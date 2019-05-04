Манеры — лицо человека: пять правил этикета женщины, которая знает себе цену

Пять правил этикета женщины, которая знает себе цену

1. Макияж и причёска

Расчёсывать волосы и красить губы на глазах у окружающих — например, за столиком в кафе — признак дурного тона. Если вам нужно поправить макияж или причёску, лучше отлучитесь в дамскую комнату.

2. Поведение в гостях

Перед тем, как отправиться к кому-либо в гости, обязательно предупредите об этом хозяев заранее. Если вы не употребляете какие-то продукты, об этом также следует сообщить.

Не стоит приходить в гости слишком рано — идеальным временем считается опоздание на 15-20 минут. Если вам нужно уйти раньше остальных, не привлекайте к себе большого внимания, попрощайтесь с хозяевами и поблагодарите их за приглашение.

3. Разговоры по телефону

Находясь в общественном транспорте или месте, невежливо громко обсуждать свои проблемы по телефону. На различных совещаниях, семинарах и других важных мероприятиях смартфоны лучше отключить или поставить на беззвучный режим. Кроме того, не кладите телефон на стол во время еды — это не только говорит о плохих манерах, но и просто не гигиенично.

4. Сумка

Как и в случае со смартфоном, не кладите сумку на стол, если это не маленький клатч. Лучше повесьте её на спинку стула или захватите с собой специальный крючок для сумки. Стоит он недорого, а пригодиться может не раз. Помимо того, не вытряхивайте содержимое сумки в поисках нужной вам вещи.

5. Стиль одежды и дресс-код

Для каждого случая необходимо подбирать наряд, который будет уместен. Стоит ли напоминать, что для работы лучше всего подойдёт деловой стиль, а платья со смелым декольте и туфли на шпильке лучше оставить для вечеринки?

Современна женщина — это живое воплощение манер, воспитанности и природного обаяния.