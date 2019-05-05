Вс, 5.05.2019

Большая разница: Ольга Бузова без макияжа разочаровала подписчиков

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Свое отличное настроение Ольге Бузовой захотелось передать и миллионной армии подписчиков. Однако вместо восхищения красивой фигурой и танцевальными способностями певица получила волну критики в свой адрес. Что вызвало такую реакцию?

За передвижениями Ольги Бузовой довольно сложно уследить. Востребованная знаменитость сразу после эфира на «Дом-2» отправилась в Дубай на фестиваль «Жара», пишет Joinfo.ua

Ольга Бузова на пляже

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В Инстаграме Ольга Бузова каждый день публикует фото- и видеоотчеты своего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах. После успешного выступления на сцене певица отправилась наслаждаться ярким солнцем и теплым морем.

Ольга в честь хорошего настроения решила повеселить подписчиков. Под песню Филиппа Киркорова Бузова продемонстрировала немного своих вокальных данных и натуральный облик без косметики и укладки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впечатления и сравнения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Правда, такой порыв был принят в негативном ключе. Без привычного «антуража» Ольга вызвала разочарование и целый ряд сравнений не в свою пользу. Особенно отметили критики излишнюю худобу певицы:

«Страшная очень худая», «Походу селедку нечаянно на берег выкинуло, закиньте обратно а то мучается бедная», «тут не селедка ,а камбала», «Ничего женственного.. вообще», «Фу какая она страшная!!!!», «не, не селёдку Воблу!». (Орф. и пунктуацич сохр. – Прим. ред.).

Зато идейный вдохновитель происходящего, Филипп Киркоров, благосклонно принял такое подражание:

«Wow! Это мне подарок на ДР?». (Орф. и пунктуация сохр. – Прим. ред.).

Прославленный поп-король не только оценил танцы певицы, но, оказывается, лично следит за творчеством коллеги по шоу-бизнесу.

Интересно, как из самой обычной девушки Ольга Бузова смогла превратиться в звезду первой величины и одну из самых востребованных артисток. Тем более что о певческой карьере звезда даже и не мечтала. Теперь Ольга старается охватить как можно больше видов деятельности и сполна продемонстрировать свои таланты многочисленным поклонникам своего творчества!

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